Jojo Todynho mostra resultado da cirurgia de redução de mamas

Nesta quarta-feira, 4, a influenciadora digital e cantora Jojo Todynho usou seu perfil no Instagram para mostrar o resultado de sua recente cirurgia de redução dos seios. O procedimento foi realizado no mês passado pelo cirurgião Luiz Antonio Correia Lima, que é também responsável por suas mudanças de visual.

Na última segunda-feira, 2, a famosa mostrou nos Stories que está swguindo com os cuidados pós-operatórios e compartilhou um vídeo em que apareceu recebendo uma massagem nos seios. A responsável pelo procedimento é uma massoterapeuta especializada em cuidados pós-cirúrgicos.

Veja como ficou:

JojoTodynho mostra resultado de cirurgia (Reprodução/Instagram)

Jojo Todynho mostra vídeo de sua cirurgia nas mamas

Em aagosto, a influenciadora compartilhou um vídeo revelando como foi sua cirurgia das mamas e o que foi feito. "Decidi tratar a mama cuidando da parte funcional e estética. Na cirurgia optamos em ter como resultado final as mamas menores, proporcionais ao meu tórax, reposicionadas e firmes. Realizamos mastopexia para reposicionamento e redução das mamas, troca do implante mamário de 1050ml para 600ml e confecção de sutiã interno para melhor sustentação", contou ela.

Em seguida falou sobre a questão da saúde: "A displasia mamária é uma condição benigna que afeta o tecido mamário, causando dor e desconforto. Ela é caracterizada pela formação de nódulos ou cistos nas mamas, resultando em alterações na textura do tecido. A displasia mamária é causada por uma mudança hormonal, em particular, no metabolismo do estrogênio. Mulheres no período pré-menstrual e na menopausa, principalmente sem reposição hormonal, estão mais suscetíveis a essa alteração. Acomete principalmente mulheres entre 20 e 40 anos".

Na legenda, ela ainda detalhou os sintomas para ajudar outras mulheres a investigarem sobre displasia mamária. "Os principais sintomas de displasia mamária são: Dor nas mamas ou desconforto; Edema e aumento de volume das mamas; Endurecimento; Nódulos mamários".