Namorada de Benício Huck comenta sobre a relação com os sogros famosos

A digital influencer Duda Guerra, namorada de Benício Huck, comentou sobre sua relação com os sogros famosos Angélica e Luciano Huck

Duda Guerra, de 16 anos, chamou a atenção ao aparecer em clima de romance com o namorado Benício Huck, também de 16 anos, durante o festival Rock In Rio, no Rio de Janeiro. O jovem é filho de Angélica e Luciano Huck.

Em uma entrevista para a IstoÉ, Duda explicou os motivos de não postar fotos com o amado nas redes sociais. "Para mim, estar em um lugar público com o Beni é apenas estar com o meu namorado. Eu não costumo postar com ele, pois respeito a privacidade da família. Nunca conversamos sobre isso, mas entendi que preservar e não expor a família seria a melhor forma", disse ela.

Além disso, a jovem foi só elogios na hora de comentar sobre sua relação com os sogros famosos. "Eles são extremamente dóceis e atenciosos, me acolheram com muito carinho".

Por fim, Duda, que já conta com mais de 100 mil seguidores, revelou a vontade de trabalhar com a internet. "Sempre tive muita vontade de começar a trabalhar com internet, abri meu Instagram no início de junho e a partir daí passei a compartilhar minha vida, minha rotina. As pessoas se engajaram bastante e cada vez mais percebo que é isso o que eu realmente quero fazer", afirmou.

Além de Benício, Angélica e Luciano também são pais de Joaquim, de 19 anos, e Eva, de 12 anos.

Boa relação

A namorada da Benício Huck, a influenciadora Duda Guerra, bateu mais de cem mil seguidores nos últimos dias após aparecer com o filho de Angélica e Luciano Huck no Rock In Rio. Depois de virar notícia com a aparição, a jovem, de 16 anos, que tinha cerca de 20 mil seguidores, não parou de aumentar seus números.

Contente com seu crescimento na rede social, a menina postou fotos com balões para agradecer as pessoas novas que decidiram acompanhar seu estilo de vida. Duda Guerra então escreveu um texto falando sobre a conquista e Angélica reagiu nos comentários.

"100 K de seguidores! Meu coração fica muito contente em saber que existem cem mil pessoas que gostam do meu conteúdo, me acompanham e que torcem por mim. Esse sempre foi meu sonho, desde pequena sempre amava gravar vídeos aleatórios zoando, dançando, cantando… Quando eu comecei a me dedicar para virar influenciadora eu tinha muita vergonha do que as pessoas iam falar, principalmente meus amigos, mas eu passei por cima de todos esses sentimentos e pensamentos e publiquei meu primeiro vídeo. Desde esse dia eu sabia que era isso que eu tinha que fazer, porque é o que me faz feliz. E graças a Deus, com o apoio da minha família eu continuei, e hoje eu posso dizer que tenho CEM MIL SEGUIDORES! Só gratidão, hoje e sempre", disse a nora dos apresentadores.

Mostrando gostar da namorada do filho do meio, Angélica deixou palminhas e não demonstrou incômodo com a viralização da moça após a aparição com seu herdeiro. "Parabéns", escreveu a loira para a nora.