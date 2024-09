Influenciador Matheuszinho lamenta saudades da filha após morte trágica

O influenciador Matheuszinho lamentou a intensa saudade da filha Maitê, que teve uma morte trágica com apenas dois anos de vida

Nesta quarta-feira, 18, Matheuszinho usou as suas redes sociais para lamentar a intensa saudade da filha Maitê. A pequena morreu no dia 8 de setembro com apenas dois anos de vida.

Em seu Instagram Stories, o influenciador compartilhou uma foto em que aparece admirando uma imagem da filha no celular. "É filha, minha mente está chamando de giro. Penso em você toda. Jamais vou te esquecer. O pai não está nada bem, mas eu vou ficar. Te amo eternamente", escreveu ele.

Em sguida, o famoso publicou uma foto da pequena. "Te amo eternamente. Que falta você está me fazendo, filha", desabafou.

Entenda o caso

O influenciador digital Matheuszinho usou as redes sociais no dia 8 de setembro para comunicar ao público que a filha caçula faleceu após sofrer um acidente doméstico. Um amigo do rapaz, identificado como Buzeira, confirmou a morte da menina em seu perfil oficial.

Em seus stories no Instagram, ele compartilhou uma foto de Matheuszinho com as duas filhas e desejou forças ao amigo. "Não se culpe, você sempre foi um grande pai. Sinto sua dor, pois tenho uma filha. Deus é contigo, irmão", escreveu Buzeira.

De acordo com informações que circulam nas redes sociais, a criança teria se afogado na piscina da casa onde o pai passava o fim de semana. Até o momento, o influenciador não deu mais detalhes a respeito do ocorrido e colocou somente uma foto de luto em seu perfil.

Com mais de 130 mil seguidores no Instagram, Matheuszinho compartilha seu dia a dia e realiza sorteio de prêmios com outros amigos influenciadores.

No dia 17 de setembro, ele comentou pela primeira vez sobre o caso. "Não consigo entender o por que Deus fez isso comigo, procuro respostas, mas não encontro. Minha filha só tinha dois anos, é complicado entender o propósito de Deus, vou carregar isso para o resto da minha vida! Talvez um dia eu encontre um resposta, mas por enquanto estou vivendo um pesadelo infinito. É difícil voltar a sorrir sabendo que falta parte de mim, só peço que Deus me dê forças. Agradeço a todos que me enviaram mensagem, não tenho ânimo para ficar aqui no Instagram ainda estou tentando me recuperar! Te amo Maitê nunca vou esquecer de você, minha filha", escreveu.