Gracyanne Barbosa abre o jogo sobre participação de Gilson em A Fazenda 16

A influenciadora digital Gracyanne Barbosa falou sobre seu ex-affair, Gilson de Oliveira, ter aceitado o convite para participar de 'A Fazenda 16'

Gracyanne Barbosa se manifestou sobre a participação de Gilson de Oliveira no reality show A Fazenda 16, da Record TV, que estreou na última segunda-feira, 16.

A influenciadora digital e musa fitness deu sua opinião sincera sobre a participação do personal, que ficou conhecido por ser seu affair e pivô do fim de seu casamento com o cantor Belo. "Sobre ele estar lá [na Fazenda] é uma surpresa, porque se dizia avesso a aparecer. Mas as pessoas nos surpreendem e a hipocrisia também. Não gostaria de dar mais palco a isso", disse ela em entrevista a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Em seguida, Gracyanne foi questionada sobre a possibilidade de torcer para Gilson durante o reality show. "Eu nunca consigo acompanhar reality porque não tenho tempo pra isso. Principalmente agora que estou estudando muito. Não tenho como torcer sem assistir, porque reality acho que só dá pra saber acompanhando", ressaltou.

E completou: "Já tivemos amigos que entraram e mostraram algo bem diferente lá dentro. Acredito que mexa muito com a cabeça, então só assistindo mesmo. E eu não vou", justificou.

Gracyanne abre o jogo sobre vida amorosa

A influenciadora digital Gracyanne Barbosa usou o Instagram para falar sobre seu estado civil. Após as recentes especulações de que ela estaria vivendo um affair em São Paulo, para onde tem ido com frequência a trabalho, a musa fitness negou que esteja se envolvendo com alguém.

"Eu não estou conhecendo ninguém, nem namorando e nem nada. Ontem vi que saiu uma matéria em um veículo que sempre saem inverdades. Infelizmente a pessoa não se preocupa nem em me ligar. Vocês sabem que eu falo tudo, falo até demais. Se me perguntar, vou falar a verdade. Mas não, não estou namorando. Falaram que eu estou namorando em São Paulo... gente, vou para São Paulo trabalhar. Estou muito focada em meu trabalho, cheia de projetos novos. Coisas que não esperava aconteceram em minha vida, então estou me dedicando totalmente, estudando. Zero tempo para pensar em namoro", disse ela.