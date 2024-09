Demi Moore desabafa sobre salário em filme: 'Me senti humilhada'

Demi Moore relembrou quando se tornou a atriz mais bem paga com o filme Striptease, mas ainda assim se sentiu humilhada. Saiba os motivos!

Demi Moore se tornou a atriz mais bem paga quando recebeu a quantia de US$12,5 milhões por interpretar Erin Grant no filme Striptease, lançado em 1996. Pela cotação atual, o valor seria equivalente a mais de R$ 68 milhões.

Em conversa com o podcast The Interview, do The New York Times, a artista relembrou que foi bastante criticada na época. "Com Striptease, parecia que eu tinha traído as mulheres. Com G.I. Jane, parecia que eu tinha traído os homens. Mas o que eu acho interessante é que, quando me tornei a atriz mais bem paga, por que, naquele momento, a escolha foi me derrubar? Eu não levo isso para o lado pessoal. Acho que qualquer pessoa que estivesse na posição de ser a primeira a obter esse tipo de igualdade salarial provavelmente teria sofrido um golpe. Mas, como eu fiz um filme sobre o mundo da striptease e o corpo, me senti muito humilhada”, desabafou ela.

Na época, Demi era casada com Bruce Willis e não achava justo ganhar menos que ele. “Não se tratava de me comparar a ele. Sim, eu via o que ele recebia, mas era mais sobre: ‘Por que não eu? Se estou fazendo o mesmo trabalho, por que não?’. E não é diferente de quando fiz a capa da Vanity Fair grávida. Eu não entendia por que era um grande problema, por que as mulheres grávidas precisavam ser escondidas? Por que temos que negar que tivemos relações sexuais? Esse é o medo, certo? Que se você mostrar a barriga, significa, oh, meu Deus, você teve relações sexuais”, disse.

Para concluir, a famosa afirmou que mudou o campo para todas as mulheres. "Isso foi tão poderoso para mim, porque não se tratava apenas de mim; era sobre mudar o campo de jogo para todas as mulheres. Mas, como eu estava interpretando uma stripper, traí as mulheres. O relato rapidamente se tornou: ‘Bem, ela só está recebendo esse valor porque está interpretando uma stripper.’ Isso me atingiu muito. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi que qualquer um que se destacasse primeiro iria sofrer as consequências. Isso vale para qualquer pessoa que desafie o status quo”.

Pressão para o corpo ideal

Nesta semana, Demi Moore estreia o filme A Substância. No longa, a atriz de 61 anos interpreta uma celebridade que é demitida de um programa de TV por envelhecer.

Em uma entrevista ao jornal The Guardian, a famosa contou que já fez muitos sacrifícios em busca de um corpo ideal, como passar fome ou praticar horas de exercício físico. "É o que fiz comigo mesma, é ao que eu dei importância sobre mim, realmente é uma violência. Como nós podemos ser violentos com nós mesmos, o quão brutais", disse ela.

Demi também desabafou sobre os julgamentos nas redes sociais, mas garantiu que tenta não dar importância a isso. "Vivemos em uma época de grande julgamento. As pessoas podem julgar anonimamente umas as outras de maneiras muito cruéis. Sinto que esse julgamento é um reflexo da infelicidade de alguém, ou uma maneira de se valorizarem. Se dou muita importância, valor e poder, então vai ter um efeito em mim. Se não dou, não vai ter", disse.