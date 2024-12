João Silva fala sobre saúde de Faustão após transplantes: 'Confiante'

Filho de Faustão, João Silva comentou sobre a recuperação do pai e contou como o apresentador está atualmente após 2 transplantes

O apresentador João Silva falou um pouco sobre a saúde do pai, Fausto Silva, o Faustão. Afastado da TV desde 2023, o veterano realizou dois transplantes - um de coração, em agosto de 2023, e outro de rim, em fevereiro de 2024.

Em entrevista ao site 'Gshow', João deu detalhes sobre a recuperação de Faustão. De acordo com o jovem, o pai está bem e consegue realizar algumas tarefas das quais fazia antes de se submeter às intervenções cirúrgicas.

"Meu pai está em casa, tem suas limitações ainda, mas vive a vida com a família e com os amigos. Ele faz os jantares, as pizzas, está bem, feliz e confiante no processo", declarou o apresentador. Em seguida, ele destacou que as festas de fim de ano em família serão comemoradas em dose dupla, celebrando a saúde de Faustão.

"Sempre falamos que o importante é estar melhorando e evoluindo o quadro sempre. Acho que esse Natal vai ser de bastante comemoração, pelo jeito como o ano começou e da forma que está acabando", relatou João Silva, por fim.

Recentemente, a esposa de Fausto Silva também comentou sobre a recuperação do veterano. "Ainda temos muito caminho pela frente. O problema ainda não foi superado. Estamos fazendo o trabalho que precisa ser feito. Mas a união familiar é o mais importante, traz a força para que cada obstáculo seja superado no dia a dia", disse a produtora Luciana Cardoso à 'Quem'.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Guilherme Silva (@joaosilva)

Por que Faustão recusou homenagem de Luciano Huck na Globo?

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi convidado a ir ao palco do Domingão com Huck, da Globo, mas recusou. Segundo o jornalista Gabriel Vaquer, do portal F5, a ideia era que ele fosse ao programa dominical para ser homenageado por Luciano Huck, seu sucessor no comando.

O apresentador agradeceu a iniciativa, mas disse que ainda não se sente preparado para ir ao palco do Domingão. A ideia da produção era homenagear o apresentador que antecedeu Huck em um especial neste fim de ano. No entanto, a pedido do veterano, sua participação foi adiada e deve acontecer apenas em 2025.

Leia também: João Silva assume domingos na TV e quer levar Faustão ao programa: 'Seria uma honra'