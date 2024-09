João Silva assume domingos na TV e quer levar Faustão ao programa: 'Seria uma honra'

Em entrevista à CARAS Brasil, João Silva dá detalhes de nova fase do seu programa, que agora vai ao ar aos domingos às 22h na Band

Apesar de jovem, João Silva (20) já tem muita experiência na televisão —seja nos bastidores ou em frente às câmeras. Neste domingo, 15, ele dá mais um passo em sua carreira e assume as noites de domingo na Band com o Programa do João. Cheio de novidades, o comunicador sonha em levar o pai, Fausto Silva (74), para participar da atração.

"Seria um sonho ele participar do programa, fazer uma entrevista ou algum quadro. Seria uma honra, mas tudo no tempo certo", diz João Silva , em entrevista à CARAS Brasil. Enquanto a participação não acontece, Faustão, como é nacionalmente conhecido, está presente na produção, dando conselhos e colocando os pés do filho no chão, como ele conta.

"Além da parte técnica, ele sempre está ali vendo meu programa, mandando cartinhas do que está bom e o que não está. Sou novo, ainda tenho ideia de maluco [risos] e ter uma pessoa como ele me coloca dentro dos trilhos."

Leia também: João Silva, filho de Faustão, se inspira na união dos pais: 'Grito de orgulho'

O apresentador pretende trazer jovialidade para a faixa com seu programa. A atração vai ao ar às 22h e estreia no novo horário neste domingo, 15, já apresentando quadros como Bar do João, João Visita, Encontrando o Passado, Desencalhando e o Consultório Amoroso, clássico de seu pai.

Para além da empolgação com a nova fase da carreira, João está ciente da responsabilidade em assumir um dia que sempre foi comandado por grandes apresentadores. Em especial, ele pretende seguir honrando o legado do pai.

"Quero sempre fazer a novidade, mas sem esquecer a responsabilidade. Eu olho para o meu pai como referência. Como ele fez uma carreira tão linda e vitoriosa em termos de sucesso, existe a responsabilidade de não destruir isso por ser filho". Abaixo, João Silva dá mais detalhes sobre a nova fase de seu programa. Confira trechos editados da conversa.

Como está o coração para a estreia do seu programa aos domingos?

Eu estou num senso de gratidão de estar tendo essa oportunidade, mas, ao mesmo tempo, é a responsabilidade que vem de estar nesse horário. No sábado à noite, eu estava em uma fase de aprendizado, e agora, aos domingos, as coisas são mais pegadas. Tenho que ficar mais esperto, estou com a cabeça de honrar isso que a emissora propôs.

O Programa do João terá vários quadros diferentes. Qual o seu favorito?

O quadro que mexeu com o meu coração, que foi ideia minha, é o Desencalhando. Vamos entrar nisso para zoar, brincar, tirar onda e poder ajudar também as duas pessoas que forem escolhidas para participar. Estou muito animado, já começo a gravar o quadro nas próximas semanas.

Você recriou o Consultório Amoroso, quadro famoso do seu pai. Os telespectadores poderão ver mais 'toques' de Faustão em seu programa?

Quando você é fã de uma pessoa, alguma coisa você tenta levar. Apesar de ser uma forma de programa totalmente diferente, é um programa de externas. Mas, quando você tem alguém de inspiração e principalmente uma pessoa da família que é muito próxima, você acaba levando coisas. A forma de fazer e o cuidado de fazer as coisas eu levo, mas desde que tenha a sua personalidade.

Falando em gravações, como está a sua rotina agora antes da estreia dessa nova fase?

Está uma loucura a minha rotina, eu tenho viajado muito para gravar. Na última semana, eu estava em Salvador gravando a história do Leo Santana. Fui na comunidade em que ele nasceu e cresceu, para falar com as pessoas e pegar algumas coisas da lembrança. É essa correria, começa desde segunda-feira até chegar no domingo.

Você fala em trazer alegria e juventude para a TV. Como pretende fazer isso?

Por mais que eu seja muito novo, eu cresci na televisão pela questão familiar. Então, eu tento entender cada vez mais a questão da mídia. Estou muito focado em o programa ganhar repercussão nas redes sociais e atingir o máximo de pessoas possíveis, mesmo que não assistam ao programa inteiro.

Como unir a TV e a internet?

De uma certa forma, pegar convidados que estão nos dois mundos é mais fácil. Desde o filho até o avô conhecem essa figura. Às vezes, as figuras são conhecidas na internet, mas é preciso apresentá-las para os mais velhos, e vice-versa. É justamente saber como você vai apresentar essa pessoa, e é aí que pega. É a questão de pensar o que você vai fazer com o convidado, eu não quero trazê-los só para uma simples entrevista, quero fazer algo com eles. Vou testando, a televisão é isso.

Você pode dar algum spoiler da estreia?

Vai ter uns desafios bem loucos. Vamos conseguir, talvez, um salto de paraquedas com alguma personalidade da internet e a pessoa que topar vai ganhar bastante dinheiro. Temos uma inspiração do CQC [humorístico da Band], fui gravar com o Leo Picon nas ruas de São Paulo, e vamos ter bastante isso de releitura. Vocês vão ver bastante isso no Programa do João.