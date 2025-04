João Gabriel revela maior arrependimento após eliminação do BBB 25

O brother João Gabriel foi eliminado do BBB 25, da Globo, no 14º paredão da temporada ao enfrentar Diego Hypolito e Vitória Strada na votação

O brother João Gabriel foi eliminado do BBB 25, da Globo, com 51,95% dos votos do público no 14º paredão da temporada ao enfrentar Diego Hypolito e Vitória Strada na votação. Durante o programa Bate-papo BBB com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, ele assistiu a imagens de seus embates comAline ao longo do jogo e confessou um arrependimento.

"Fiquei decepcionado comigo mesmo", disse ele. O salva-vidas de rodeio disse que se sentia mal sempre que se envolvia em discussões dentro da casa e destacou que, fora do confinamento, não tem o hábito de xingar ninguém. " Xingar lá, para mim, é o que eu mais me arrependo" , analisou.

Gil do Vigor, então, quis saber se o ex-brother acha que teria "passado do ponto", e João Gabriel respondeu: "Tem muitas coisas que eu tenho certeza de que eu vou me arrepender e vou querer me desculpar".

Ainda durante o programa, ele contou como se sentiu ao se despedir do seu irmão, João Pedro. "Deixei minha outra metade lá dentro. Eu falo que ele é meu coração fora do peito, meu irmão", confessou.

Como foi a formação do paredão da rodada?

Na formação do paredão do BBB 25, o líder Maike indicou Diego Hypolito para a berlinda. Na sequência, os participantes fizeram a votação no confessionário e os dois mais votados foram João Gabriel e Vitória Strada.

Após a eliminação de João Gabriel, um novo paredão foi formado. O líder Guilherme indicou Maike para a berlinda. Então, os participantes fizeram a votação e Renata foi a mais votada da rodada. Por fim, Maike teve o poder do contragolpe e puxou Vinicius para o paredão. Desse modo, o novo paredão é disputado por Maike, Renata e Vinicius.

Leia também: Ana Maria Braga comenta interação entre Renata e Maike no BBB 25: "Não aparenta"