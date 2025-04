BBB 25: Renata reflete ida à Vitrine do Seu Fifi: 'Péssima para mim'

Emparedada, a sister Renata desabafou sobre a ligação entre os últimos acontecimentos no BBB 25 e sua participação na Vitrine

A noite de terça-feira, 8, foi bastante agitada para os brothers do BBB 25! Logo após a eliminação de João Gabriel, os participantes realizaram uma nova prova do líder e a formação do 15º paredão - enfrentado por Maike, Renata e Vinicius.

Durante a madrugada desta quarta-feira, 9, a bailarina fez um breve desabafo a respeito de sua ida à Vitrine do Seu Fifi, ocorrida em março. Para quem não acompanhou, Renata foi escolhida pelo público para passar um dia em um shopping do Rio de Janeiro, onde recebeu visitas e informações dos telespectadores.

Em conversa com Maike, a sister confessou temer que sua participação na dinâmica tenha prejudicado o jogo de seus aliados. "A Vitrine pode ter sido péssima para mim, eu não sei", declarou Renata, visivelmente emocionada.

"Olha o tanto de coisa que aconteceu depois daquilo. Se fosse assim, todo mundo já teria saído, por exemplo. Saiu quem o Brasil quis, não tem nada a ver isso aí", disse Maike, tentando consolá-la.

"Eu acho que tem. Mas estou em paz. Não teria feito nada diferente. Já falei várias vezes, se eu estiver errada ou equivocada em alguma coisa, não tenho problema em pedir perdão com nada nessa vida. Esse medo eu não tenho", concluiu Renata.

O clima ficou pesado! Renata tá pensando muito em como a Vitrine do Seu Fifi pode ter mudado os rumos do próprio jogo! 🤯 O que vocês acham? 👀 #RedeBBB#BBB25pic.twitter.com/qO5Fl5YI1f — Multishow (@multishow) April 9, 2025

Renata abre o jogo sobre romance com Maike

Os participantes Renata e Maike estão aproveitando bastante os últimos dias de BBB 25! Após passar quase a temporada inteira demonstrando interesse na sister, o paulistano conseguiu conquistá-la e os dois finalmente deram o primeiro beijo dentro do confinamento.

Na tarde de terça-feira, 8, o novo casal da edição conversou sobre o romance e a bailarina explicou que, por escolha, decidiu focar somente no jogo durante os primeiros meses. Maike, por sua vez, brincou que Eva, melhor amiga de Renata, a impedia de se envolver com ele; confira mais detalhes!

