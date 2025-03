Filho de Bell Marques fala sobre terremoto na Tailândia durante viagem

Filho de Bell Marques, Rafa Marques se pronuncia sobre como a família está após um terremoto atingir a Tailândia durante a viagem deles

Filho do cantor Bell Marques, Rafa Marques está na Tailândia com a família e foi surpreendido com a notícia de que a região foi atingida por um terremoto de magnitude 7.7. O rapaz afirmou que foi não sentiu o tremor e que sua família está bem.

“Estamos bem, gente! Recebendo muitas mensagens sobre o terremoto em Bangkok, mas aqui, graças a Deus, não sentimos nenhum tremor”, afirmou ele.

Bell Marques, Rafa, Pipo, Aninha Marques, Mari Gonzalez e Pati Guerra estão na Tailândia há alguns dias para curtirem as férias.

O terremoto na Ásia

Um terremoto de magnitude 7.7 atingiu Mianmar, na Ásia, nesta sexta-feira, 28. O tremor também foi sentido na China e na Tailândia. Até o momento, o número de vítimas não foi confirmado pelas autoridades, mas estima-se pelo menos 20 mortes em Mianmar.

Na Tailândia, o terremoto derrubou um prédio em Bangkok, que causou a morte de 3 pessoas e deixou 80 pessoas desaparecidas.

A União Europeia, a França e a Índia já demonstraram que podem enviar ajuda para a região afetada pelo terremoto.

