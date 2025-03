Luana Piovani tenta flertar no aeroporto, manda bilhete e revela desfecho: 'Veio falar'

A atriz Luana Piovani usou as redes sociais nesta sexta-feira, 28, para compartilhar uma situação inusitada no aeroporto

A atriz Luana Piovani usou as redes sociais nesta sexta-feira, 28, para compartilhar uma situação inusitada no aeroporto. Ela, que estava no Rio de Janeiro e seguia para São Paulo, contou que tentou flertar com um homem no aeroporto e chegou a enviar um bilhete para ele com a ajuda de uma aeromoça, mas foi surpreendida ao descobrir que ele era gay.

Em seu perfil, a artista deu detalhes do momento: "Estou eu ali na minha ponte aérea, voltando do Rio [de Janeiro], lambendo as minhas feridas, porque, para mim, não é fácil vir para cá, ir embora, deixar o Dom... nada é fácil. De repente, vejo sair de dentro do avião 'um avião'. Falei: 'Nossa, Jesus, Maria, José... o que será isso? Que loucura é essa? Eu, que como vocês já sabem, sou um homem, esperei a aeromoça passar e falei: 'Você faz dois favores para mim? Primeiro você pega esse bilhete aqui e lê e, segundo, você deixa em segredo?'. Daqui a pouco ela volta".

E continuou seu relato: "Ela, então, passa de novo, abaixa e fala para mim: 'Então, é para você ou para o seu amigo?'. Falei: 'Mentira!'. E ela [confirmou]: 'Ele é gay'. Eu falo, mas ninguém quer me ouvir. Então, quando estava saindo, falei para ela aproveitar e contar para ele e dar o bilhetinho. Ele veio falar comigo, perguntando se podia retribuir o elogio. Falei: 'Claro'. Ficamos amigos, quando vier para Portugal vamos tomar copos" , entregou, na sequência.

