Tony Bellotto aproveita passeio no RJ durante tratamento contra o câncer

Diagnosticado com câncer de pâncreas, o músico Tony Bellotto mostra que está bem ao ser visto andando de bicicleta no Rio de Janeiro

O músico Tony Bellotto, que faz parte da banda Titãs, aproveitou a manhã desta sexta-feira, 28, para se exercitar ao ar livre. Ele foi flagrado pelos paparazzi enquanto andava de bicicleta para cumprir sua agenda do dia nas ruas do Rio de Janeiro. O artista mostrou que está bem disposto e bem durante o tratamento contra o câncer.

Aos 64 anos, o artista iniciou sua batalha contra a doença há algumas semanas, quando recebeu o diagnóstico de um tumor no pâncreas e passará por cirurgia em breve. Enquanto isso, ele segue com sua vida normalmente. Tanto que, no último final de semana, Bellotto foi flagrado pelos paparazzi enquanto curtia um dia na praia com a esposa, a atriz Malu Mader.

Vale lembrar que o músico descobriu a doença em um exame de rotina e logo iniciou o protocolo médico para iniciar o tratamento.

Médica de Tony Bellotto revela detalhes da doença dele

Em entrevista ao Jornal O Globo, a médica de Tony Bellotto, a Dra. Fernanda Capareli, oncologista especializada em tumores gastrointestinais do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, contou sobre os detalhes do tratamento do artista.

A doutora contou que Tony teve uma reação diferente dos outros pacientes ao receber a notícia do tumor. "É muito comum o paciente passar por algumas fases ao saber que está com câncer: da surpresa, da negação, da aceitação. O Tony não teve a negação, não fez a pergunta "por que eu?". A postura dele é "como podemos resolver isso" ", afirmou ela.

O diagnóstico

A oncologista contou que a doença do músico foi descoberta por meio de exames de rotina. "Ele descobriu a doença durante um check-up. Um ultrassom de rotina levantou a suspeita, identificou um cisto no pâncreas. A confirmação veio com exames complementares, ressonância e tomografia . O Tony faz parte de um grupo de não mais de 30%, que são os pacientes que descobrem a doença em fase localizada passível de cirurgia. Esse tumor não fica quieto por muito tempo. Ele tem um comportamento de se transformar em metástase precocemente. No caso dele, não foi detectada lesão secundária", afirmou.

O tratamento

Por fim, a Dra. Fernanda Capareli contou como será o tratamento de Tony Bellotto contra a doença. "O protocolo não está completamente fechado, mas ele deverá fazer uma cirurgia nas próximas duas ou três semanas e depois se submeter a uma quimioterapia para tratar eventuais células não detectadas ", afirmou.

