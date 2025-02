Influencer Isabel Veloso reaparece e exibe curativos após cirurgia

Enquanto vive com câncer sem cura, a influencer Isabel Veloso passou por uma cirurgia de urgência após sentir fortes dores

A influenciadora digital Isabel Veloso está de volta às redes sociais após passar por uma cirurgia na manhã desta sexta-feira, 21. Recuperada da anestesia, ela mostrou novos stories no final da tarde e tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde.

Isabel revelou que está bem e segue no hospital em observação. A influencer contou que a cirurgia foi feita por meio de pequenos cortes em sua barriga e os médicos removeram sua vesícula, que estava com pedras que causavam dor.

Inclusive, a influencer mostrou uma foto das pedrinhas que foram removidas de seu corpo. "Eu estava cheia de pedras, mas conseguiram me dar algumas. Tinha muito mais. Desgraçada!”, brincou.

Horas antes de entrar no centro cirúrgico, a influenciadora digital compartilhou em suas redes sociais uma foto com o filho nos braços e deixou um recado emocionante ao pequeno: "Se algo acontecer, te amo".

Vale lembrar que Isabel Veloso vive com um câncer sem cura. Ela possui um tumor de 14 cm no tórax e faz tratamento de imunoterapia para tentar reduzir o tamanho da massa. O tumor está localizado em cima do coração dela.

Isabel Veloso esclarece demora para retomar tratamento contra o câncer

Há pouco tempo, Isabel Veloso deu novos detalhes sobre o seu estado de saúde e esclareceu, para o seus mais de três milhões de seguidores em seu perfil no Instagram, o motivo da demora para voltar a tomar as medicações.

De acordo com a jovem, ela precisa de uma autorização judicial para conseguir o remédio que necessita. E ainda contou que entrou com processo para ter acesso ao medicamento antes mesmo do nascimento do filho, em dezembro de 2024, mas até agora não teve retorno. "É uma medicação extremamente cara, e eu não sou rica, não tenho condições de pagar meu tratamento", relatou. Confira!

Leia também: Com câncer incurável, Isabel Veloso esclarece rotina de amamentação