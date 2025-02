Isabel Veloso emociona com declaração ao marido e ao filho durante batalha contra o câncer

Isabel Veloso emocionou ao ressaltar como o marido e o filho a impulsionam a seguir o tratamento contra o câncer: "Experimentando do amor de Deus"

Nesta quinta-feira, 20, Isabel Veloso usou as redes sociais para dedicar uma mensagem emocionate ao marido, Lucas Borbas, e ao filho, Arthur, de quase dois meses. Na publicação, a influenciadora ressaltou o quanto eles dão força para ela seguir com o tratamento de câncer.

A mamãe coruja escolheu uma foto em que ela e Lucas seguram Arthur no colo. "'Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude.' - Salmos 127:3-4", iniciou Isabel, que luta contra o Linfoma de Hodgkin.

"Minha família é meu galardão. Ser esposa e mãe é o maior fruto da minha história. Eu estou finalmente experimentando do amor de Deus, e da sua vitória. Vocês são o meu tudo. Quando descobri que estava grávida, me ajoelhei e entreguei meu filho ao Senhor dizendo: 'Deus, antes de ser meu, esse filho é seu'. E hoje vivo a maior promessa do amor do Espírito Santo, e creio na sua Vitória. Minha família é minha benção, é minha direção pra buscar a vida", prosseguiu.

"Voltei a fazer meu tratamento por eles, e mesmo não tendo a cura física, eles curaram a minha alma, que vai muito além do ser físico. A cura da alma ultrapassa qualquer dimensão. Eu já venci, e sempre vou vencer com meu Senhor", declarou Isabel Veloso.

Novo procedimento

A influenciadora digital Isabel Veloso usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 20, para atualizar os internautas sobre seu estade de saúde. Recentemente, a jovem, que luta contra um Linfoma de Hodgkin, contou que foi diagnosticada com pedra na vesícula e que sua cirurgia está marcada para esta sexta-feira, 21.

"Eu estou bem sonolenta. Estou com sedativos, em uma dose mais baixa, mas para ficar sem dor. Estava tomando uma montoeira de remédios, mas agora diminuiu um pouco. Vou operar amanhã às 8h. Achei que ia escalar as paredes desse hospital ontem à noite de tanta dor que sentia. E é isso", iniciou ela.

Em seguida, contou que vai aproveitar a anestesia geral para realizar um procedimento para colocar um cateter venoso central. "Vou aproveitar amanhã para tirar a vesícula e colocar o port-a-cath de novo. Estou sem veia, estão estourando todas, sobrou só uma. Tenho uma tomografia para fazer hoje e não sei com que veia vou conseguir fazer", complementou.

