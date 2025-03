Namorada de Benício Huck atualiza quadro de saúde após relatar fortes dores de cabeça

Namorada de Benício Huck, a influenciadora Duda Guerra tranquilizou os fãs após visita ao hospital devido a fortes dores de cabeça

Na última quinta-feira, 27, Duda Guerra usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre sua saúde. A influenciadora e namorada de Benício Huck, filho de Luciano Huck, foi hospitalizada por algumas horas devido a fortes dores de cabeça . Após se recuperar, ela apareceu para acalmar os fãs.

“Eu, em plena quinta-feira no hospital tomando remédio na veia e indo fazer tomografia (tenho prova/simulado de todas as matérias no sábado)", contou Duda, explicando que estava na escola quando começou a passar mal e precisou correr para o hospital Barra Dor, no Rio de Janeiro.

Em casa, a influenciadora retornou às redes sociais. “Oi, meus amores. Só pra deixar vocês tranquilos, eu cheguei em casa, já. Tomei três remédios na veia no hospital, fiz uma tomografia, mas deu tudo normal. Ele [médico] passou remédios pra eu ficar tomando em casa. Então, ainda estou sob efeito da medicação”, disse a nora de Angélica.

E como forma de demonstrar apoio à namorada, Benício enviou um delivery de comida japonesa para Duda. “Meu amor veio me ver e trouxe japa pra eu lanchar. Sou muito mimada mesmo”, declarou a influenciadora.

Casamento

A nora de Angélica e Luciano Huck, a influenciadora digital Duda Guerra, abriu o jogo sobre seus planos para o futuro ao lado do namorado Benício Huck. Ela falou sobre o assunto em entrevista à Quem divulgada na sexta-feira, 21.

A influenciadora contou que o casal ainda não tem planos de dar um passo a mais na relação. "Acho que tudo tem o seu tempo. A gente não precisa apressar as coisas. Vamos deixar tudo acontecer em seu tempo. Somos muito novos também. Estou com o Benicio há nove meses", respondeu.

Apesar de ainda não pensar em casamento, Duda Guerra contou sobre o planos de ter filhos. "Sempre falo que quero ter duas meninas, igual minha irmã e eu. Somos bem próximas e temos pouca diferença de idade, um ano e três meses. Quero ter duas filhas assim, que sejam muito amigas e que tenham pouca diferença de idade", detalhou.

