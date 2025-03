De mommy makeover a lipo HD: conheça o renomado cirurgião Edgar Lopez

O cirurgião plástico Edgar Lopez é referência quando o assunto é estética, tendo realizado mais de 3 mil procedimentos em sua carreira. Especialista na área, ele combina sua habilidade cirúrgica com sensibilidade artística, buscando proporcionar boas experiências e bons resultados aos pacientes.

O médico é reconhecido por técnicas avançadas, como lipo HD e mamoplastia, além de ser pioneiro no Brasil em Renuvion, método que trata flacidez. Ele também realiza procedimentos como mastopexia em L, braços free e lipoaspiração.

O renomado cirurgião tornou-se referência também em remodelação costal, uma técnica cirúrgica inovadora para esculpir a cintura. Focado nas costelas, o procedimento oferece rápida recuperação, podendo reduzir a circunferência de 10 cm a 14 cm. Essa solução emergente destaca-se como uma alternativa menos invasiva para aprimorar o contorno corporal e alcançar a silhueta desejada.

Mommy Makeover

Um dos procedimentos mais buscados da clínica de Edgar Lopez é o mommy makeover, que combina cirurgias plásticas diferentes com o objetivo de melhorar a relação das mulheres com o próprio corpo, sobretudo após a gestação. Isso porque, durante a gravidez, as mulheres passam várias por alterações físicas, como flacidez das mamas, acúmulo de gordura e estrias.

Desta forma, o mommy makeover pode reunir até quatro procedimentos cirúrgicos - realizados de uma só vez - para devolver a autoestima das mães.

Com o objetivo de falar sobre a transformação da maternidade, em especial sobre a jornada de descoberta pessoal e estética de mães, Edgar e CARAS se reunirão para um conversa esclarecedora com profissionais, celebridades e influenciadores no CARAS Talks Mommy Makeover.

Referência em cirurgia plástica

O cirurgião plástico possui centenas de certificados internacionais em cirurgia plástica, além de ser membro da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica (American Society for Aesthetic Plastic Surgery – ASAPS) e de outras entidades internacionais. Também atua como professor, compartilhando conhecimento para aprimorar técnicas e resultados.

Com a missão de exaltar a singularidade de cada mulher em sua trajetória, Edgar Lopez conquistou o coração das pacientes que passam em seu consultório na Avenida Ibirapuera, em São Paulo.