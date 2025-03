Mãe de Isabella Nardoni chora ao lamentar 17 anos sem a filha: 'Sua voz ecoa'

Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, dividiu uma 'carta aberta' emocionante ao recordar os 17 anos da morte da menina

A vereadora Ana Carolina Oliveira emocionou os seguidores que a acompanham ao compartilhar um vídeo onde fala sobre os 17 anos de morte da filha, Isabella Nardoni. A menina faleceu em 29 de março de 2008, aos 5 anos, após ser defenestrada da janela do sexto andar de um prédio pelo pai e a madrasta.

Em suas redes sociais, Ana Carolina publicou uma espécie de 'carta aberta' ao lamentar a partida precoce da primogênita. "Meu amor, se eu estou aqui hoje, eu devo isso a você. A sua história me deu um propósito, a sua luz guia a minha caminhada", iniciou ela, em meio às lágrimas.

"Enquanto eu viver, vou continuar lutando por você e por todas as crianças, por todos os inocentes, porque a sua voz que ecoa é a minha. Só quero que você saiba que meu coração e meus pensamentos são sempre seus. Saudades infinitas, minha eterna boneca. Eu te amo muito", completou a vereadora.

Na legenda da publicação, a mãe de Isabella Nardoni acrescentou: "São 17 anos desde que minha filha Isabella se foi. 17 anos de uma ausência que jamais será preenchida. Mas também são 17 anos de um legado que me trouxe resiliência, luta e ressignificação. A sua voz ecoa na minha!".

Além de Isabella, Ana Carolina Oliveira teve mais dois filhos: Miguel, de 7 anos, e Maria Fernanda, de 5, frutos de seu casamento com Vinicius Francomano. Ela, no entanto, optou por não mostrar as crianças publicamente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Carolina Oliveira (@anacarolinaoliveira_oficial)

Vídeos inéditos de Isabella Nardoni

Recentemente, Ana Carolina Oliveira compartilhou em suas redes sociais alguns registros inéditos da filha, Isabella Nardoni (2002-2008). Em seu perfil oficial, a vereadora dividiu uma sequência de vídeos especiais da primogênita e falou sobre a importância deles, uma vez que fazem parte das lembranças que ela guarda da menina.

"Qual a necessidade de gravar tudo? Vídeo não é tão importante, até ser a única coisa que você tem", escreveu a vereadora nas imagens. Na legenda, ela acrescentou: "Cada detalhe e registro importa!"; confira o vídeo!

Leia também: Mãe de Isabella Nardoni revela último sonho com a menina: 'Real e libertador'