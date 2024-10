Isabel Veloso reflete sobre retomar tratamento contra o câncer durante gravidez

Grávida, a influenciadora Isabel Veloso precisará retomar tratamento com quimioterapia após crescimento do tumor: 'Confiante'

A influenciadora digital Isabel Veloso está retomando aos poucos sua aparição frequente nas redes sociais. Na última semana, a jovem de 18 anos, diagnosticada com linfoma de Hodgkin, recebeu a notícia de que seu tumor voltou a crescer.

Agora, nesta quinta-feira, 10, Isabel separou um tempo de seu dia para conversar com os seguidores a respeito de seu quadro clínico. Por meio de seus stories no Instagram, ela fez uma reflexão sobre a decisão de retomar o tratamento contra o câncer durante a gravidez de seu primeiro filho, Arthur.

De acordo com a influenciadora, o fato de estar à espera de seu primeiro filho a deixa mais motivada a seguir lutando para enfrentar a doença. "Apesar de ter sido uma notícia tão ruim [a necessidade da quimioterapia], estou muito confiante. Um filho muda muito todo o nosso contexto", iniciou.

Em seguida, Isabel Veloso revelou que jamais imaginou que um dia pudesse voltar com o tratamento, uma vez que no início do ano recebeu expectativa de 6 meses de vida. "Hoje, agora que sou mãe e tenho uma vida que depende de mim, muda tudo. Isso me emociona muito. Muita gente falou para mim que meu filho seria minha cura. Sempre acreditei fielmente isso, só que não entendia o contexto", disse.

"Hoje, consigo perceber que não necessariamente o Arthur seja a minha cura em um sentido literal, mas, de certa forma, ele estar aqui me faz querer viver. Encontrei um motivo muito mais forte dos que eu já tinha para querer continuar viva. Por mais que os tratamentos que eu faça não tenham previsão de cura, eles me dão mais tempo de vida. É inacreditável como muda o contexto da gente", completou Isabel Veloso.

A notícia de que precisará retomar o tratamento com quimioterapia foi compartilhada por ela na tarde de quarta-feira, 9. "Estou confiante, tenho consulta quinta-feira que vem, não sei se vou começar o tratamento no mesmo dia ou se vai ser só um planejamento, mas espero que dê tudo certo. Independente do que for proposto para mim, não vou pensar duas vezes antes de fazer. Quero ver meu filho bem", finalizou.

Marido de Isabel Veloso fala sobre aumento de tumor na gravidez

Marido de Isabel Veloso, Lucas Borbas usou as redes sociais no início desta semana para conversar um pouco com os seguidores a respeito da saúde da companheira. A influenciadora digital, diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, descobriu que o tumor voltou a crescer.

De acordo com o esposo de Isabel Veloso, ela está bem, mas decidiu se ausentar um pouco da internet após receber a notícia do novo diagnóstico. O rapaz ainda explicou que o casal ficou 'para baixo' com a informação, uma vez que além da saúde da influenciadora, também tem o bebê; confira detalhes!