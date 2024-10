Vera Viel diz que diagnóstico aconteceu por insistência de Rodrigo Faro

Ao contar que está com um tumor raro e maligno, Vera Viel diz que diagnóstico precoce aconteceu por influência de Rodrigo Faro

A esposa de Rodrigo Faro, a modelo Vera Viel, revelou nesta quinta-feira, 10, com um texto em sua rede social, que teve o diagnóstico de seu tumor como Sarcoma Sinovial, um tipo raro e maligno. Ao contar o resultado dos exames, a famosa comentou rapidamente que o esposo contribuiu para seu diagnóstico precoce.

No início de seu pronunciamento, a mãe das três filhas do apresentador fez um agradecimento a Deus e ao amado, dizendo que pessoas foram colocadas em seu caminho para descobrir a doença logo. Vera Viel então contou que Rodrigo Faro insistiu que ela fizesse o exame de ressonância após a "massa estranha" ser notada em sua coxa esquerda.

"Quero começar agradecendo a Deus por ter nos mostrado essa doença logo no início, usando pessoas que foram como anjos e meu marido que insistiu para que eu fosse fazer uma ressonância", contou sem dar muitos detalhes como percebeu que estava com o tumor.

É bom lembrar que, há quase uma semana, o casal postou um vídeo no hospital e nesta sexta-feira, 11, Vera Viel passará pela cirurgia de retirada do nódulo. Um dia após o procedimento, a famosa completará seus 49 anos. "Dia 12 de outubro é meu aniversário! Vou completar 49 anos no hospital com a certeza absoluta da minha cura", declarou.

A descoberta do nódulo de Vera Viel na coxa

Na noite de sexta-feira, 4, Rodrigo Faro compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo em que apareceu ao lado da esposa Vera Viel, que está no hospital. "Oi gente, estou aqui com minha Vera, a mulher mais linda desse mundo, minha princesa, minha rainha. E a gente quer dividir com vocês uma coisa que a gente está passando aqui", começou o apresentador.

Em seguida, Vera explicou que descobriu um nódulo na perna e aguarda os resultados dos exames para saber do que se trata. "Vou explicar rapidinho, depois a gente entra em mais detalhes. Resumindo, há umas duas semanas eu senti um nódulo na minha coxa esquerda e aí a gente correu para fazer alguns exames e viemos para o hospital. Os médicos decidiram por fazer uma biópsia porque tem um nódulo na minha perna, a gente já entregou nas mãos de Deus. Estamos aqui em oração, se Deus quiser vai ser um nódulo benigno, eu vou fazer a cirurgia e vai dar tudo certo. A gente vai esperar agora o resultado para depois ver como é que tem que proceder", contou ela.