Saiba qual é o significado da tatuagem da filha de Leonardo

Filha de Leonardo, Jéssica Beatriz Costa exibe tatuagem no tórax em fotos de biquíni. Saiba qual é o significado da tattoo

A influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa, que é filha do cantor Leonardo, deixou os fãs curiosos ao deixar à mostra sua tatuagem no tórax. A estrela possui uma tattoo bem no centro do peito e ao lado da cicatriz de sua cirurgia no coração. Que tal saber o significado? Leia abaixo:

Há alguns anos, Jéssica Beatriz tatuou uma frase no peito e ao lado de sua cicatriz. Quando era criança, ela passou por cirurgias no coração por causa da tetralogia de Fallot. Com isso, ela resolveu destacar a sua luta pela vida com uma frase marcante de uma música que gosta muito.

Jéssica escreveu a frase: ‘Everything that kills me makes me feel alive’, que significa, em tradução livre, ‘Tudo aquilo que me mata, me faz me sentir mais vivo’. O trecho está presente na música Counting Stars, do One Republic.

A tatuagem ficou à mostra no ensaio fotográfico que ela fez na praia com biquíni. Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jéssica Beatriz Costa (@jessicabeatrizcosta)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jéssica Beatriz Costa (@jessicabeatrizcosta)

Jéssica Beatriz Costa relembra quando conheceu o pai

A influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa, filha de Leonardo, tirou um tempinho para conversar com seus seguidores nas redes sociais e foi questionada como conheceu o pai. E ela contou que fez um pedido inusitado ao sertanejo no primeiro encontro.

"Conheci meu pai com 4 anos de idade e acho que já contei isso pra vocês. Eu lembro que, quando conheci ele, lembro do dia. A gente foi fazer teste de DNA e eu pedi um autógrafo, porque eu era muito fã", contou ela, que completou: "Ps: sou mto fã ainda. Vai que não era, né... ia perder a oportunidade?".