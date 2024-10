Xande de Pilares surge em momento fofo com a filha: 'Fazendo um som'

O cantor Xande de Pilares e a filha, Estrela, surgiram tocando juntos nas redes sociais e o vídeo encantou os seguidores

Thay Pereira, a namorada do cantor Xande dePilares, encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 10, ao compartilhar um vídeo fofo entre o amado e a filha deles, Estrela, de seis meses.

No vídeo publicado no feed do Instagram, Xande aparece tocando um cavaquinho, enquanto a herdeira está toda sorridente e animada com seu pandeiro de brinquedo. "Fazendo um som com meu paizinho", escreveu a mamãe coruja na legenda.

O registro deixou os fãs encantados. "Parceria melhor não existe! Que lindo", disse uma seguidora. "Já nasceu pagodeira", afirmou outra. "Agora formou a dupla", falou uma fã. "Que coisa mais linda", comentou mais uma. "Que delicia de bebê. Meus parabéns, muita saúde pra essa família", escreveu mais uma.

Vale lembrar que Estrela completou seis meses no começo do mês. Para comemorar a data especial, Xande e Thay entraram no clima de Dia das Crianças e realizaram um ensaio fotográfico com a herdeira. Nos cliques, Estrela aparece usando um vestido todo colorido e com presilhas de laço no cabelo, enquanto os papais também se fantasiaram como crianças. "6 meses da nossa criança, papai e mamãe entra no seu mundo para te fazer feliz. Papai do céu te abençoe. Salve as crianças", disse ela.

Filha de Xande de Pilares é batizada aos pés do Cristo Redentor

No dia 22 de setembro, o cantor Xande de Pilares viveu um momento especial ao celebrar o batizado de sua filha caçula, Estrela, fruto do namoro com Mikimbeth. A cerimônia religiosa aconteceu aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Os dois escolheram padrinhos famosos para a herdeira, sendo o instrumentista e cantor Ivo Meirelles e a apresentadora Regina Casé. A família e os amigos usaram roupas brancas para a consagração da menina na igreja católica. Veja as fotos!