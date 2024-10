Na Flórida, MC Loma rebate críticas após família se separar em meio a alertas de furacão

MC Loma e Mirella Santos tomaram a decisão de deixar Orlando em meio aos alertas sobre o Furacão Milton e mudaram de cidade

MC Loma rebateu críticas de seguidores depois de ser julgada por deixar Orlando com MirellaSantos em meio aos alertas do furacão Milton, que chega à costa da Flórida nesta quarta-feira, 09. As influenciadoras estavam no local com familiares e amigos, mas preferiram deixar parte do grupo na cidade e se dirigirem com as filhas, Melanie e Luna, para um local fora da rota do furacão.

Segundo a cantora, a decisão foi um acordo entre toda a família. Loma explicou que Mariely Santos foi a primeira a tomar a decisão de se dirigir para outra cidade, seguido da irmã dela, Mirella, que é mãe de Luna, e posteriormente da cantora, que é mãe de Melanie. A artista contou que, a princípio, insistiu para que o irmão dela, Paulo César, e outros familiares se retirassem da cidade junto deles.

"Eu e Mirella ficamos desesperadas, principalmente, a Mirella. Por mais que o furacão não passe por lá (Orlando), vai passar perto. Então terá chuva e vento forte. A gente não quer passar por isso com as crianças. Não queremos passar pela chuva em uma casa sem energia. As crianças precisam tomar banho, comer", esclareceu.

Mais cedo a cantora que está na Carolina do Norte falou sobre a decisão de deixar a cidade. "Onde estávamos não vai passar o furacão, vai passar próximos (20km), então provavelmente o que terá é muita chuva e vento (tempestade) e talvez a energia caia. Por isso decidimos vir para essa cidade, que está bem longe da rota do furacão. E assim que o furacão passar, se Deus quiser, vamos pegar nosso voo e voltar para o Brasil".

Por meio das redes sociais, Gabriel Farias, marido de Mirella, relatou a situação do aeroporto: "Vamos para outro estado! Mirella não estava se sentindo bem em ficar em Orlando. Então, decidimos vir com ela e as meninas. Só tem o nosso (voo) e mais três (que iriam sair de Orlando), todo o resto foi cancelado", descreveu o surfista.

MC Loma revela truque para não perder roupas após emagrecimento: 'Chocante'

MC Loma, dividiu com os seguidores os resultados de sua nova rotina fitness. Na segunda-feira, 16, através das redes sociais, a cantora revelou que devido a dieta e treinos diários na academia, precisará renovar o guarda-roupa em breve.