Preta Gil passou por exame para avaliar risco dos irmãos terem câncer: ‘Genético’

Enfrentando nova batalha contra o câncer, Preta Gil decidiu fazer um teste para avaliar o risco da doença nos irmãos; Bela Gil revela o resultado

Recentemente, Preta Gil recebeu a notícia de que seu câncer retornou em quatro locais diferentes em seu corpo, após lutar contra a doença no ano passado. Antes mesmo da nova batalha, a cantora decidiu realizar um exame para avaliar o risco de seus irmãos terem a doença. Agora, BelaGil compartilhou os resultados do teste no ‘Saia Justa’, do GNT.

Durante um episódio especial em conscientização ao Outubro Rosa, Bela Gil se juntou às apresentadoras Eliana, Tati Machado e Rita Batista no sofá do programa e abriu seu coração sobre a batalha contra o câncer em sua família. Inclusive, a chef de cozinha relembrou a preocupação ao descobrir o diagnóstico de câncer de intestino da irmã.

Abalada com a possibilidade de seus irmãos desenvolverem a doença no futuro, Preta decidiu fazer um teste para descobrir se seu câncer era de origem genética ou se era de uma mutação. Enquanto conversava com as colegas, Bela compartilhou o resultado do exame e falou sobre a importância do teste, que deu negativo e tranquilizou a família de Gilberto Gil.

​​"Quando ela teve o primeiro diagnóstico do câncer, nós, os irmãos, nós fizemos um teste... Quer dizer, fizeram um teste nela para saber se era mutável, genético, para que a gente fizesse ou não a colonoscopia antecipadamente. Mas aí deu negativo", Bela contou que o câncer de sua meia-irmã não é hereditário e sim uma mutação.

Além de falar sobre o resultado do teste, Bela também exaltou a força da irmã em meio a uma nova luta contra a doença: “Acho que ela é resiliente, e ela também, de uma certa forma, é prática. Ela encara, ela sabe o que tem que fazer, e essa forma de encarar a realidade talvez ajude de uma certa maneira", a chef abriu o coração e elogiou Preta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GNT (@gnt)

Vale lembrar que Preta Gil tem sete irmãos. Além de Bela, ela também é irmã de Bem Gil, Marília Gil, José Gil, Nara Gil, Maria Gil e Pedro Gil, que faleceu quando tinha apenas 19 anos, após sofrer um acidente de carro em 1990. Recentemente, a cantora falou sobre a saudade do irmão ao relembrar sua data de aniversário.

“17 de maio, dia que meu irmão Pedro faria 54 anos e não tem um dia que não pense e sinta ele. Meu amor foi embora tão cedo, deixou um vazio tão grande na nossa família, você era gigante de tantas formas. Eu te amo e amarei até depois do fim”, disse a artista, que resgatou alguns cliques antigos ao lado do irmão falecido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

Preta Gil relata sintoma em meio a tratamento contra o câncer:

Preta Gil contou ao público que iniciou um novo ciclo de quimioterapia nesta segunda-feira, 7, em um hospital em São Paulo. A artista retomou o tratamento contra o câncer em agosto deste ano, após exames de rotina indicarem a volta do tumor em quatro locais distintos do corpo. Agora, ela enfrenta um novo sintoma e sente enjoos antes mesmo das aplicações.