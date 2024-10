Maíra Cardi e Thiago Nigro refletem sobre transparência financeira

Maíra Cardi e Thiago Nigro usaram as redes sociais para fazer uma reflexão sobre a importância da transparência financeira no casamento

Em suas redes sociais, Maíra Cardi e Thiago Nigro sempre compartilham diversos momentos de sua rotina e dão muitas dicas para os seguidores.

Nesta quinta-feira, 10, o casal fez um post conjunto no Instagram e refletiu sobre a importância da transparência financeira no casamento.

"Se você não sabe o salário do seu marido, você não tem um parceiro, tem um colega de quarto. E se a sua esposa te esconde gastos, você não tem uma parceira, tem uma colega de quarto. Se você divide a cama, a casa e a vida com seu parceiro, por que com dinheiro seria diferente? Independente do motivo, não conversar sobre dinheiro é sempre um erro. E olha, evitar falar sobre isso é só adiar problema. Uma hora ou outra a conta chega. Falar sobre dinheiro não é só sobre números, é sobre confiar e jogar limpo em tudo", dizia o post.

Presente luxuoso

O empresário Thiago Nigro iniciou a semana com grandes surpresas! Completando mais um ano de vida, ele ganhou um presente luxuoso de aniversário da esposa, a influenciadora digital e coach Maíra Cardi.

Por meio de suas redes sociais, o aniversariante do dia mostrou ao público que foi surpreendido com um relógio da marca Rolex. No site da relojoaria no Brasil, o item de luxo pode ser encontrado por quase R$ 190 mil.

"Obrigado pelo presente de aniversário, amor", escreveu Thiago Nigro na legenda da postagem. Além do presente caríssimo, o empresário também ganhou uma declaração especial da companheira.

Em seu Instagram oficial, Maíra Cardi compartilhou um vídeo com momentos marcantes ao lado do marido e o parabenizou por mais um ano de vida. "Hoje é aniversário dele. Que Deus faça tudo novo, como só Ele sabe fazer! Que você possa viver muitos anos na terra, cumprindo o propósito que Deus tem para você!", iniciou a coach na legenda.

"Que seja feita apenas a vontade de Deus, e de mais ninguém! Desejo: sabedoria, mansidão, quebra de maldição hereditária, amor, fé, alegria, cura, perdão, mas, acima de tudo, sabedoria vinda de Deus. Amo você", completou Maíra Cardi.