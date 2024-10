Bruna Biancardi mostra álbum de fotos de viagem ao lado de Neymar e família

Nesta quinta-feira, 10, Bruna Biancardi agradeceu aos amigos que se reuniram em resort de luxo para comemorar o aniversário de um ano da Mavie

Nesta quinta-feira, 10, Bruna Biancardi publicou um álbum de fotos da viagem para a comemoração do primeiro aniversário de Mavie, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr. Ela reuniu cliques de vários momentos dos dias em que ela passou com amigos em um resort de luxo na Arábia Saudita.

Nas fotos, a influenciadora surgiu ao lado de Neymar e a pequena. "Obrigado pelas memórias", escreveu ela ao compartilhar o post. Os papais da Mavie convidaram parte da família e amigos próximos para ficarem hospedados em um resort de luxo na ilha de Ummahat, às margens do Mar Vermelho. O hotel fica localizado na costa ocidental da Arábia Saudita, região conhecida como as 'Maldivas da Arábia Saudita', e familiares e amigos próximos foram até lá celebrar a data especial.

Vale lembrar que craque se mudou com a namorada e a filha do meio desde que passou a jogar no Al-Hilal, time local. Confira os cliques postados pela influenciadora:

Vale ressaltar que a pequena ainda terá uma comemoração aqui no Brasil, em novembro. No próximo mês, Neymar, Bruna e Mavie devem desembarcar na terra natal para uma nova celebração.

Embora ainda mantenham mistério sobre os detalhes da festinha da herdeira, já revelaram que escolheram o tema. Em seu Instagram, a influenciadora compartilhou que a decisão foi tomada há algum tempo e deu um spoiler com uma foto da bebê em um ensaio.

