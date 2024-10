Apaixonada, Patrícia Ramos compartilha coleção de fotos ao lado do namorado

Em dia de TBT, a apresentadora Patrícia Ramos usou as redes sociais para abrir álbum de fotos na companhia do namorado: "Saudade"

Nesta quinta-feira, 10, Patrícia Ramos reuniu diversas fotos ao lado do namorado, o ex-atleta do Fluminense Luiz Fernando Maximiano, e compartilhou em suas redes sociais. Aproveitando o dia de TBT, a influenciadora exibiu cliques de uma viagem à Arábia Saudita na companhia do parceiro.

"TBT de saudade", escreveu ela, que passou alguns dias no Kuwait, país árabe no Golfo Pérsico em que Luiz atua pelo clube Al-Tadamon.

Vale lembrar que a apresentadora oficializou seu novo relacionamento em junho deste ano. Anteriormente, ela viveu uma relação turbulenta com Diogo Vitório. O casamento chegou ao fim em agosto de 2023, e dois meses depois, ela entrou com uma ação judicial contra o ex-marido, acusando-o de estelionato, perseguição e violência física, psicológica, moral e patrimonial.

Patrícia Ramos revela como conheceu o novo namorado

Em suas redes sociais, Patrícia Ramos sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. Em uma caixinha de perguntas no Instagram, a famosa contou como conheceu o namorado, o jogador de futebol Luiz Fernando Maximiano.

"Ele respondeu a um story meu e, por acaso, eu vi, em meio a centenas de mensagens que recebo toda hora. Eu respondi, começamos a conversar e umas três semanas após, ele foi para o Brasil, saímos para jantar e estamos juntos desde então", disse ela.

Luiz mora no Kuwait, país árabe no Golfo Pérsico, onde joga pelo Al-Tadamon. Patrícia está passando um tempo com o amado no exterior e voltaria ao Brasil nesta quinta, porém o voo foi cancelado. "Tive imprevisto com a minha passagem para voltar para o Brasil. Simplesmente, a minha passagem foi cancelada. Mandaram um e-mail explicando, respondi o e-mail com algumas perguntas, não obtive respostas e soube que eles não respondem por e-mail e só por telefone em inglês. Meu namorado foi trabalhar, eu estou sozinha em casa e mandei mensagem para minha assessora falando que ia tentar falar em inglês. Estou radiante de felicidade porque consegui entender tudo o que a mulher falou", contou.

Patrícia e Luiz Fernando assumiram o romance em junho deste ano.