A Fazenda 16: Lucas Buda conta que recusou valor alto para participar do reality

Após o BBB 24, Lucas Buda esclareceu motivo de ter recusado convite para 'A Fazenda 16' e revelou quanto receberia em dinheiro caso aceitasse; veja

Em participação ao podcast De Hoje a Oito, com Kadu Brandão, Lucas Buda abriu mais detalhes sobre o convite que recebeu para participar de A Fazenda 16. Ex-participante do BBB 24, ele revelou o valor oferecido pela produção do reality show e esclareceu se a confirmação da ex-esposa, Camila Moura, no programa foi fator determinante para a recusa.

Durante a entrevista, Buda explicou o motivo de ter recusado os R$ 70 mil que receberia para participar do programa. "Foi por causa do mestrado", garantiu ele, que negou que estava tentando evitar contato com Camila Moura. "Se tivesse que estar lá e ter embate, não teria problema, a questão não era essa", prosseguiu.

"Eu avaliei se a grana valia a pena, abrir mão do mestrado que estou terminando de fazer em uma faculdade federal. Fiz concurso público pra entrar lá e esse era o sonho da minha vida. Fora isso, tenho projetos aqui fora e não valeu a pena pra mim. Na fase de vida que estou, não vale a pena", confessou o ex-BBB, convidado a participar do paiol, dinâmica que serve como uma seleção para escolher quem ingressa oficialmente no reality.

Vale lembrar que o professor falou sobre a participação da ex-mulher em 'A Fazenda' recentemente. "Não cabe a mim opinar sobre Camila entrar na Fazenda. Estamos separados há um tempo, estou seguindo minha vida, tentando ser feliz da minha forma e do meu jeito, e estou muito bem com isso. Torço, sim, por ela, vou torcer por ela, quero que ela seja feliz, que alcance os objetivos que foi buscar lá dentro [do reality], que consiga realizar. Mas eu não vou acompanhar, estou focado em produzir conteúdo", afirmou.

Lucas Buda fala de vida financeira e revela acordo com a ex Camila Moura

Lucas Buda voltou a falar sobre o término do seu casamento com Camila Moura e revelou que fez um acordo financeiro com a ex, que atualmente integra o elenco de A Fazenda, reality show da Record.

"A gente fez um acordo. Não foi nenhum acordo judicial ou processo, mas sentamos juntos como dois adultos se divorciando e fizemos um acordo. Acordamos quem ia pagar o que. Esse apartamento que estou é o que nós morávamos e eu fiquei aqui. Ela se mudou para São Paulo e fizemos um acordo, eu pago para ela pela parte dela do apartamento", contou ele em entrevista ao iBahia.

O ex-BBB também contou como eles se dividem nos cuidados com os pets que tinham juntos. "Tínhamos o cachorro. Dois cachorros, eles ficaram na casa da mãe da Camila. Quando eu estou no Rio, ficam comigo, e quando ela está, ficam com ela", afirmou.