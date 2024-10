Nívea Stelmann atualiza situação após passagem do furacão em casa na Flórida

Nívea Stelmann compartilha situação após furacão catastrófico passar por sua casa na Flórida, nos Estados Unidos

Na madrugada desta quinta-feira, 10, Nívea Stelmann usou suas redes sociais para atualizar sobre sua situação após a passagem de um furacão devastador na Flórida, nos Estados Unidos. Após revelar que enfrentaria a tempestade em casa, a empresária tranquilizou os seguidores ao revelar que está segura com sua família e que não sofreu nenhum dano.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Nívea contou que passou a madrugada acordada aguardando a chegada do furacão, que, felizmente, perdeu força ao atingir o solo e se aproximar de sua região. Por isso, não houve danos, e a atriz garantiu que está sã e salva: "Amigos queridos, Está tudo bem por aqui. Graças a Deus!”, iniciou o comunicado.

“Sabemos que infelizmente muita coisa aconteceu no Estado da Flórida. Aqui em casa todos estão bem e em segurança”, disse. “Estamos em casa. Não posso falar por Orlando inteiro. Só do que vejo pela minha janela. Nada aconteceu por aqui. Fiquem tranquilos”, Nívea revelou que sua residência não sofreu danos com a tempestade.

Por fim, a empresária agradeceu o apoio e a preocupação dos seguidores: “Estamos com luz, comida, água. Agora é momento de descansar e dormir até mais tarde. Um beijo a todos e obrigada pela preocupação”, ela concluiu o relato. Vale destacar que Nívea comentou que é comum enfrentar fenômenos da natureza nesta época do ano onde vive desde 2017.

Nívea Stelmann enfrenta furacão em casa na Flórida - Reprodução/Instagram

Além disso, Stelmann contou que não se arrepende de sua mudança e que está pronta para enfrentar mais uma tempestade no país em que escolheu morar: "A gente tem que manter a calma e a fé. Os fenômenos da natureza podem acontecer a qualquer momento. Nós, da Flórida, temos os furacões como algo esperado”, explicou a artista, que preparou a casa para a tempestade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nivea Stelmann (@niveastelmann)

Nívea Stelmann e Mario Frias celebram formatura do filho:

Recentemente, Nívea Stelmann se reuniu com seu ex-marido, o apresentador e político Mário Frias para celebrar uma ocasião especial. É que o filho do casal, Miguel Stelmann Frias, de 18 anos, se formou no ensino médio nos Estados Unidos, onde mora com a mãe, que registrou toda a cerimônia em seu perfil oficial do Instagram