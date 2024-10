Com colar cervical, Enzo Celulari explica o que aconteceu: 'Dor é intensa'

Após surgir usando um colar cervical, o influenciador Enzo Celulari usou as redes sociais para explicar o motivo de estar com o equipamento de saúde

Recentemente, o influenciador Enzo Celulari apareceu nas redes sociais usando um colar cervical e causou preocupação nos internautas. Por isso, nesta quinta-feira, 10, o filho de Claudia Raia e Edson Celulari usou as redes sociais para explicar o motivo de estar com o equipamento de saúde.

"Em resposta aos que estão me mandando mensagens e preocupados: estou com pequenas lesões nos discos intervertebrais (que não são hérnias) por conta de uma retificação cervical genética. A dor provocada é intensa por ser uma região extremamente sensível. Estou sendo super bem cuidado e evoluindo a cada dia. Sigo bem, confiante e focado na minha recuperação. Tempo bom pra ler, estudar e me aprofundar nos novos projetos. Obrigado pelo carinho", esclareceu o empresário.

Enzo Celulari esclarece uso de colar cervical

Na noite desta terça-feira, 8, o influenciador Enzo Celulari surpreendeu os internautas ao surgir com o colar cervical. Na publicação compartilhada no Instagram, ele aparece em um vídeo ao lado do irmão caçula, Luca, de 1 ano e 8 meses, e mostra um momento de carinho. "Te amo. Você está cuidando do irmão?”, questiona ele ao bebê, que esbanja fofura.

Após os internautas se surpreenderem com a publicação, sua mãe, a atriz Claudia Raia, se manifestou. A atriz afirmou que o filho não está com nenhuma lesão, e que o equipamento de saúde está sendo usado somente por prevenção. “É preventivo”, disse ela ao portal Gshow, sem dar maiores detalhes sobre o assunto.

Enzo Celulari responde às críticas sobre ser 'Nepobaby'

Recentemente, Enzo Celulari falou sobre se identificar como 'nepobaby' e respondeu aos comentários negativos relacionados ao fato de ser filho de Edson Celulari e Claudia Raia."Não deveria ter uma conotação negativa ser filho de duas pessoas bem-sucedidas e ser nepo no sentido do privilégio de estar entrando no mesmo mercado que seus pais. Claro, se for por mérito seu, se você aprofundar e tiver respeito pelo ofício", disse o empresário, que agora foca no cinema: "É algo que me atrai muito, pensar o todo, ver aquela ideia nascendo, se desenvolvendo e vendo aquilo tudo sendo realizado", pontuou.