Internado, Roque tem quadro de saúde atualizado em novo boletim médico

Ex-assistente de palco de Silvio Santos (1930-2024), Gonçalo Roque teve seu quadro de saúde atualizado na tarde de terça-feira, 5, por meio de um novo boletim médico. O veterano está internado em um hospital em São Paulo há pouco mais de um mês.

De acordo com informações dos profissionais responsáveis pelos cuidados de Roque, ele está estável e não possui previsão de alta. Para quem não acompanhou, o ex-diretor de caravanas do SBT foi levado ao hospital pela esposa, Janilda Nogueira, devido a um quadro de desnutrição.

"O Sr. Gonçalo Roque, 87 anos, permanece internado no Hospital São Luiz, Unidade Itaim, da Rede D'Or, em virtude de uma infecção pulmonar. O paciente segue estável, acordado, sem necessidade de suplementação de oxigênio ou qualquer outro suporte orgânico. Está se reabilitando com fisioterapia", diz o boletim divulgado.

Vale lembrar que, em recente entrevista ao programa 'A Tarde É Sua', da RedeTV!, a esposa de Gonçalo Roque desmentiu os boatos de que o veterano estaria internado devido a um tumor no cérebro, descoberto em maio deste ano.

Segundo Janilda Nogueira, a internação do companheiro não possui ligação com o diagnóstico, que está controlado. "O problema dele de um ano atrás está controlado. Ele está com a dieta, já está ficando fortinho. Esse negócio de que ele está com tumor, não é. Ele não teve desmaio. Estamos há quatro semanas aqui e ele já está conversando, com o olho bem aberto, estamos confiantes de que ele vai melhorar", declarou ela, na ocasião.

Patrícia Abravanel manda recado especial para Roque, internado há um mês

A apresentadora Patrícia Abravanel emocionou os telespectadores no domingo, 3, ao iniciar o 'Programa Silvio Santos' com um recado direcionado a Gonçalo Roque. O veterano e ex-assistente de palco de Silvio Santos está internado há cerca de um mês devido a uma infecção pulmonar.

Antes de iniciar a atração dominical do SBT, Patrícia desejou ótima recuperação a Roque em sua mensagem. "Hoje eu quero começar o programa para alguém muito especial, para você viu Roque. Quero dizer que eu e todas as suas meninas aqui do auditório, que você cuidou durante tantos anos, com tanto carinho, a gente tá torcendo para que você se recupere bem rápido e possa voltar para casa e ficar juntinho da sua família. A gente ama muito você", declarou ela.

