Internado, Gusttavo Lima segue sem previsão de alta hospitalar

Após cancelar seu show no VillaMix Festival no último sábado, 21, o cantor Gusttavo Lima segue internado e sem previsão de alta; saiba mais

No último sábado, 21, Gusttavo Lima precisou cancelar seu show no Festival VillaMix, em São Paulo, após sentir um desconforto gastrointestinal e ser encaminhado para o hospital. Internado no Vila Nova Star, da Rede D'Or, o cantor segue internado e sem previsão de alta, segundo informações da assessoria do artista à Quem.

"O cantor Gusttavo Lima encontra-se internado no Hospital Vila Nova Star, da Rede D'Or, desde ontem, devido ao quadro de dor abdominal. O paciente está clinicamente estável e em tratamento. Neste momento, não há previsão de alta. O acompanhamento está sendo realizado pela equipe coordenada pela Profa. Dra. Ludhmila Hajjar", disse o comunicado do hospital.

Ainda no sábado, 21, o cantor fez questão de compartilhar o comunicado de sua assessoria de imprensa em seu perfil oficial no Instagram, que revelou que ele precisou ir ao hospital.

Possíveis complicações do diagnóstico de Gusttavo Lima

Gusttavo Lima surpreendeu os fãs ao cancelar de última hora sua apresentação o VillaMix Festival no último sábado, 21. O cantor sertanejo passou mal, precisou ser levado ao hospital e recebeu o diagnóstico de desconforto gastrointestinal. Saiba a seguir as possíveis complicações do quadro, caso não seja tratado corretamente.

O desconforto gastrointestinal é caracterizado por um incômodo ou dor na região abdominal superior, que pode ser causado por problemas no sistema digestivo. Gusttavo Lima, por exemplo, sentiu dores e foi até o pronto socorro, porém, precisou ser internado para permanecer em observação.

O paciente com este diagnóstico pode sofrer com gases, prisão de ventre, refluxo, indigestão, gastrite e, até mesmo, desidratação. Porém, de acordo com o site do Hospital Albert Einstein, o quadro pode evoluir para algumas complicações graves como úlceras e câncer.

As úlceras são feridas na parede do estômago, que normalmente causam dor, queimação e enjoo. Se os sintomas forem ignorados e seguirem sem tratamento, a úlcera pode se agravar e perfurar o estômago, causando uma perda de sangue maior.

