Gusttavo Lima cancela show por motivos de saúde e vai parar no hospital

O cantor Gusttavo Lima precisou cancelar um show por motivos de saúde e foi hospitalizado. Saiba o que aconteceu com ele!

No último sábado, 21, Gusttavo Lima faria um show no Festival VillaMix, em São Paulo, porém a apresentação foi cancelada pouco tempo antes do início por motivos de saúde.

Em sua conta no Instagram, o cantor fez questão de compartilhar o comunicado de sua assessoria de imprensa, que revelou que ele precisou ir ao hospital.

"A Balada Eventos, empresa que gerencia a carreira do cantor Gusttavo Lima, informa que a apresentação marcada para este sábado, 21, no Festival VillaMix (em São Paulo, capital), está cancelada por motivo de saúde do artista. Gusttavo Lima chegou ao Brasil na manhã de hoje exclusivamente para realização do show no evento. Por volta das 14h, teve um desconforto gastrointestinal e foi medicado, mas no final da tarde necessitou ser encaminhado a um hospital para mais cuidados. O cantor segue hospitalizado para realização de exames e o tratamento necessário. Lamentamos o ocorrido e contamos com a compreensão do público", diz a nota.

Também foi divulgado o boletim médico do artista. "O cantor Gusttavo Lima deu entrada no pronto socorro do Hospital Vila Nova Star, da Rede D'Or, na noite deste sábado, 21, com quadro de dor abdominal e deverá permanecer em observação durante a noite aos cuidados da Profa. Dra. Ludhmilla Hajjar. O quadro clínico é estável".

Ausência de Andressa Suita

No sábado, 14, Gusttavo Lima lotou o estádio do Morumbi, em São Paulo, com o último show de seu projeto, Buteco. Muitos fãs, porém, notaram a ausência de Andressa Suita, esposa do cantor, no evento. Em entrevista ao Portal LeoDias, o artista tranquilizou os internautas sobre o motivo.

“Bom dia, Léo… Última semana de aula das crianças aqui!”, explicou Gusttavo Lima, que é pai de Gabriel, de sete anos, e Samuel, de seis anos de idade, ambos frutos da relação com Andressa.

No palco, o Embaixador - como é chamado pelos fãs - falou sobre o significado de encerrar o projeto em grande estilo e destacou a relevância do evento para a música e para causas sociais. “Feliz de poder estar encerrando esse projeto no ápice, no topo, com um público enorme e uma bilheteria recorde. Ainda mais porque parte da renda vai para o Hospital do Câncer de Goiás”, declarou ele durante a apresentação.

