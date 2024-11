Gusttavo Lima diz que desistiu de visual com bigode: “Ficou ruim demais”

Gusttavo Lima surpreendeu ao mudar o visual, tirando a barba e deixando apenas um bigode, mas decidiu abandonar o estilo e explicou o motivo

O cantor Gusttavo Lima, surpreendeu os fãs recentemente ao passar por uma transformação radical em seu visual: tirou a barba e deixou apenas um bigode. No entanto, ele decidiu abandonar o novo estilo e explicou o motivo.

Nesta segunda-feira, 25, durante a gravação do especial de Natal do cantor no SBT, apresentador Ratinho invadiu as filmagens e conversou sobre o assunto com o sertanejo. “Você não ia deixar o bigode?”, questionou Ratinho. Gusttavo, então, respondeu: “Ficou ruim demais. Meus filhos não me reconheceram. Um deles falou: ‘Papai ficou ruim demais’ e eu falei: ‘Filho, é verdade!’”.

Gusttavo ainda continuou: “A gente que andou em muita estrada de chão, tem que deixar a barbinha”. Ratinho disparou: “Você está acabadinho, é verdade. Pela sua idade, já rodou em terra ruim”, brincou o apresentador do SBT, que também usa bigode.

Como os fãs reagiram à mudança de visual de Gusttavo Lima?

No início do mês, Edson Oliveira, o barbeiro do artista, postou um vídeo no Instagram mostrando como aconteceu a transformação e falou sobre o pedido do marido de Andressa Suita. "Lançando um bigode sensacional, uma pegada retrô europeia para combinar com esse cabelo que está super atual", disse ele na gravação.

Assim que o profissional finalizou o serviço, Gusttavo Lima reagiu. "Visual novo. Não aguentava mais ter que fazer barba todo o dia. Agora é algo mais prático", disse o artista, se mostrando satisfeito com o resultado.

Os fãs falaram sobre o novo visual do Embaixador. "Não tem como ficar mais gato", disse uma seguidora. "Ele gosta de inventar moda", brincou outro. "Ficou show", falou uma fã. "El bigode! Esse homem não fica feio nunca", afirmou mais uma.

Mas teve quem não gostou da mudança. "Ficou lindo, mas amo a barba do bebê", confessou uma internauta. "Desculpa, mas dessa vez não consigo te elogiar, meu amor. Aí passou dos limites, viu?", comentou mais uma.

