De úlcera a desidratação: Saiba possíveis complicações do diagnóstico de Gusttavo Lima

Gusttavo Lima precisou cancelar sua apresentação no VillaMix Festival neste sábado, 21, após sentir desconforto gastrointestinal

Gusttavo Lima(35) surpreendeu os fãs ao cancelar de última hora sua apresentação o VillaMix Festival neste sábado, 21. O cantor sertanejo passou mal, precisou ser levado ao hospital e recebeu o diagnóstico de desconforto gastrointestinal. Saiba a seguir as possíveis complicações do quadro, caso não seja tratado corretamente.

O desconforto gastrointestinal é caracterizado por um incômodo ou dor na região abdominal superior, que pode ser causado por problemas no sistema digestivo. Gusttavo Lima, por exemplo, sentiu dores e foi até o pronto socorro, porém, precisou ser internado para permanecer em observação .

O paciente com este diagnóstico pode sofrer com gases, prisão de ventre, refluxo, indigestão, gastrite e, até mesmo, desidratação. Porém, de acordo com o site do Hospital Albert Einstein, o quadro pode evoluir para algumas complicações graves como úlceras e câncer.

As úlceras são feridas na parede do estômago, que normalmente causam dor, queimação e enjoo. Se os sintomas forem ignorados e seguirem sem tratamento, a úlcera pode se agravar e perfurar o estômago, causando uma perda de sangue maior.

COMO ESTÁ GUSTTAVO LIMA?

A equipe do cantor sertanejo usou seu perfil oficial do Instagram para compartilhar uma nota sobre a saúde do músico. De acordo com o texto, ele chegou ao Brasil na manhã do sábado exclusivamente para o evento, porém, começou a se sentir mal durante a tarde.

"Por volta das 14h, teve um desconforto gastrointestinal e foi medicado, mas no final da tarde necessitou ser encaminhado a um hospital para mais cuidados. O cantor segue hospitalizado para realização de exames e o tratamento necessário."

Até o momento da conclusão deste texto, não foi informado se o artista, chamado por seus fãs de Embaixador, recebeu alta ou teve alguma alteração em seu diagnóstico. Nos comentários da publicação, os admiradores do músico torcem por sua rápida recuperação.

CONFIRA COMUNICADO DA EQUIPE DE GUSTTAVO LIMA: