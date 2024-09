Gracyanne Barbosa desabafa após perder trabalho por não conseguir emagrecer

Gracyanne Barbosa abre o coração e lamenta perda de trabalho internacional após enfrentar dificuldades para emagrecer; entenda

Na última quarta-feira, 25, Gracyanne Barbosa usou as redes sociais para revelar que perdeu um trabalho internacional devido às dificuldades em emagrecer. Em um relato sincero, a influenciadora fitness compartilhou que precisava perder 10 kg para uma campanha. Mesmo seguindo uma dieta restrita, ela não conseguiu atingir o objetivo.

Nos stories do Instagram, Gracyanne lamentou a situação e revelou detalhes do projeto: "Eu falei para vocês que estava querendo emagrecer 10kg para um trabalho fora do país, e eu não consegui. Paulo Muzy reduziu minha alimentação, minha dieta, em muita coisa, e eu emagreci apenas 2kg em três semanas", disse a musa fitness.

"Perdi o trabalho. Falei para vocês que estou um pouco frustrada porque fiz tudo direitinho na parte da alimentação. Fiquei passando muita fome, e ainda estou porque continuo fazendo essa dieta restrita. Ainda não acostumei, mesmo na terceira semana. Achei só que dei uma desinchada e estou um pouco mais seca", ela declarou.

Na legenda, Gracyanne revelou que, apesar da frustração, estava conformada com a perda, pois se esforçou ao máximo para emagrecer: “Sigo frustrada, mas sei que fiz o meu melhor”, declarou a influenciadora digital, que completou 40 anos recentemente. Em entrevista à CARAS Brasil, ela falou como lida com as cobranças envolvendo a idade.

Gracyanne Barbosa revela que perdeu trabalho por não conseguir emagrecer - Reprodução/Instagram

"Fazer 40 anos é, sem dúvida, um marco importante. Refletir muito sobre isso e sinto que é uma fase de grande transformação, em que a maturidade e a experiência me permitem enxergar a vida de uma forma mais clara e tranquila", Gracy completa dizendo que, apesar de ser uma pessoa ligada ao visual, pensa em construir uma vida de realizações pessoais.

"Não me preocupo tanto com a idade em si, mas com a qualidade de vida e o que ainda quero conquistar. É um momento de celebrar tudo o que já vivi, mas também de continuar com foco nos meus objetivos. Uma fase de gratidão por tudo que já conquistei e todas as oportunidades que estou vivenciando agora", Gracyanne celebrou a chegada dos 40 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

