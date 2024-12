Jamie Foxx relembra período em coma e fala de fé: 'Ele me abençoou com um derrame'

Em trecho de seu novo stand-up lançado na terça-feira, 10, Jamie Foxx fala sobre sua saúde e vem viralizando nas redes sociais

Na última terça-feira, 10, novos trechos do novo stand-up de Jamie Foxx, "Jamie Foxx: What Had Happened Was... ", foi lançado na Netflix e trechos vem viralizando na web. O especial é a primeira vez em que o astro de Hollywood revelou tudo o que passou desde abril do ano passado, quando sofreu uma hemorragia cerebral, que gerou um derrame.

Neste novo trecho, o astro falou sobre fé, tema bastante abordado durante o especial. Em determinado momento, chorando, ele diz o seguinte: "É sobre bênçãos. Deus me abençoou com esse talento. E quando eu esqueci de Deus, Ele me abençoou com um derrame", começou, "Essas pessoas más já pertencem a outra pessoa", contou ao lembrar que ouviu uma oração de Deus: "Você pertence a mim".

Outro momento que emocionou a todos foi quando sua filha mais velha, Corinne Foxx, participou do especial: "É uma benção estar aqui", disse ela. Segundo ele, Corinne o ajudou muito na recuperação durante os primeiros 15 dias em que estava em coma e os seus sinais vitais não se estabilizavam.

"Ela entrou sorrateiramente no meu quarto de hospital com seu violão. 'Eu sei o que meu pai precisa'", relembrou Foxx. Ele completou: "Ela era minha desfibriladora espiritual".

Jamie Foxx revela pela 1ª vez diagnóstico que o fez ficar meses internado

A complicação com a saúde dele aconteceu em 11 de abril enquanto filmava 'Back In Action' em Atlanta. “Eu estava com uma forte dor de cabeça e pedi uma aspirina para o meu filho. Percebi rapidamente que, quando você está em uma emergência médica, seus filhos não sabem o que fazer”, iniciou o artista, que completou: ”Antes que eu pudesse pegar a aspirina [estala os dedos], desfaleci. Não me lembro de nada nestes 20 dias”.

Foxx explicou que seus amigos o levaram a um médico em Atlanta, que lhe aplicou uma injeção de cortisona e o mandou para casa. No entanto, foi sua irmã, Deidra Dixon, quem percebeu que algo estava errado e disse: "Esse não é o meu irmão".Segundo o ator, ela decidiu levá-lo ao hospital.