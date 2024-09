Preta Gil abre o coração e revela que está apaixonada: 'Muito feliz'

Em entrevista ao Fantástico, a cantora Preta Gil contou detalhes sobre o novo tratamento contra o câncer e revelou que está comprometida

A cantora Preta Gil abriu o coração e falou um pouco sobre sua vida pessoal. Em entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo, exibido no domingo, 8, a artista comentou a respeito do momento delicado que vem enfrentando após retomar o tratamento contra o câncer.

Preta Gil voltou a lutar contra a doença no final de agosto deste ano, quando descobriu por meio de uma bateria de exames que o câncer havia retornado em 4 lugares diferentes, sendo dois linfonodos, uma metástase que fica no peritônio e uma lesão na ureter.

Apesar da tensão em meio ao tratamento, a filha de Gilberto Gil ressaltou que não deixou de ter fé. "Estou confiante no amor, nas pessoas, nos médicos, em Deus, nos meus orixás, nas minhas santinhas. Esse novo diagnóstico [de câncer] não abalou minha fé", declarou a cantora em conversa com Maju Coutinho.

Em seguida, sem revelar muitos detalhes, Preta Gil contou que está apaixonada e bastante feliz com o novo romance. "Coração está batendo muito forte, estou amando uma pessoa, que está me fazendo muito bem, estou muito feliz", relatou a cantora.

A famosa, que havia tratado seu câncer em 2023, ainda contou que se sente mais forte para conseguir enfrentar novamente a fase delicada em sua saúde. "Eu sou uma Preta mais forte em vários aspectos e hoje eu tenho mais sede de viver ainda. Eu acho que dessa vez pode até ser mais difícil por um lado, mas eu vou encarar com ainda mais dignidade e coragem", afirmou.

Preta Gil detalha novo tratamento

Ainda em entrevista ao 'Fantástico', Preta Gil contou detalhes de como está sendo o novo tratamento contra o câncer. "No ano passado, em agosto do ano passado, exatamente um ano atrás, eu tirei meu câncer e amputei meu reto. Nesse um ano, venho fazendo reabilitação com tratamento de fisioterapeutas pélvicos, cirurgiões, médicos oncologistas, enfermeiros. E venho me reabilitando", explicou.

Vale lembrar que a cantora recebeu alta hospitalar na manhã de domingo, 8, após finalizar o segundo ciclo de quimioterapia. Através de suas redes sociais, Preta Gil contou que ficaria em casa por cerca de 2 semanas até o próximo passo do tratamento.