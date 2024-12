Flora Gil celebra recuperação de Preta Gil após cirurgia: 'Presente de Natal'

Madrasta de Preta Gil, Flora Gil comemorou a melhora da cantora em novo boletim médico após cirurgia para retirada de tumores

Madrasta de Preta Gil, Flora Gil usou as redes sociais para celebrar a melhora da cantora, que realizou uma cirurgia delicada de 21 horas para retirada de tumores. A operação iniciou na última quinta-feira, 19, e terminou na madrugada do dia seguinte.

Preta, que segue na UTI se recuperando, teve seu quadro de saúde atualizado na segunda-feira, 23, pela equipe médica responsável por seus cuidados. De acordo com o boletim, a artista está "estável, acordada e conversando".

Flora compartilhou em seus stories no Instagram a nota médica e se mostrou aliviada com a boa notícia. "Presente de Natal. Ela já se recuperando", escreveu a esposa de Gilberto Gil na legenda da postagem.

Ainda na tarde de segunda-feira, 23, Gominho, um dos melhores amigos de Preta Gil, revelou ao público que visitou a cantora no hospital. De acordo com o influenciador digital, a artista, que pediu para vê-lo pessoalmente, está bem e se recuperando dentro do previsto.

"Acabei de voltar do hospital, que Preta fez Soraya me ligar de vídeo porque ela queria me ver. Fui lá ver ela. Ela está bem, graças a Deus. Ela está lá deitadinha, descansando, repousando, fazendo tudo como tem que ser feito. Ficamos lá de resenha, conversando", disse ele.

Flora Gil celebra recuperação de Preta Gil - Reprodução/Instagram

O boletim médico mais recente de Preta Gil

A cantora Preta Gil segue internada em um hospital de São Paulo após passar por uma cirurgia de 21 horas para remover tumores. Nesta segunda-feira, 23, o Hospital Sírio-Libanês compartilhou um boletim médico atualizado sobre o quadro de saúde dela.

De acordo com o documento, a artista já está conversando e seu quadro é estável. Além disso, ela segue na UTI.

"A paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira (Preta Gil) encontra-se estável, acordada e conversando. Ela permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva, em recuperação da cirurgia realizada na última quinta-feira, dia 19 de dezembro", informaram.

