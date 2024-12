Famosos reagem após novo boletim sobre Preta Gil ser divulgado

A equipe da cantora Preta Gil divulgou um novo boletim médico sobre o estado de saúde dela, que está internada em um hospital de São Paulo

A equipe da cantora Preta Gil divulgou um novo boletim médico sobre seu estado de saúde. Ela está internada em um hospital de São Paulo após uma cirurgia de 21 horas para remover tumores. Segundo o documento, a artista já está conversando e seu quadro é estável, mas ela segue na UTI.

Com a notícia de que Preta Gil está se recuperando como esperado, os amigos famosos reagiram nos comentários. Eles se solidarizaram com a notícia e prestaram o seu apoio por meio de mensagens de carinho. "Estamos juntos", escreveu José Loreto. "Te amo, mi amor", disse David Brasil. "Atotô!!! Seguimos em oração pela cura! Já está acontecendo", escreveu Tico Santa Cruz.

Thiago Pantaleão, Ingrid Guimarães, Flor Gil, Alice Wegmann, e outros artistas também celebraram a novidade e escreveram "amém".

O que disse o boletim?

“A paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira (Preta Gil) encontra-se estável, acordada e conversando. Ela permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva, em recuperação da cirurgia realizada na última quinta-feira, dia 19 de dezembro”, informaram.

Vale lembrar que Preta Gil passou por cirurgia que durou cerca de 21 horas. O procedimento começou às 6h da manhã de quinta-feira, 19, e terminou às 3 horas da madrugada da última sexta-feira, 20. Por conta da duração, a assessoria de imprensa dela informou que os médicos decidiram mantê-la sedada por mais algumas horas.

O diagnóstico de Preta Gil

A artista foi diagnosticada com um câncer de intestino em 2023. Ela entrou em remissão no final do mesmo ano, mas em agosto passado descobriu novos tumores, sendo dois linfonodos, um tumor no peritônio e outro no ureter.

Recentemente, ela viajou aos Estados Unidos em busca de um tratamento mais avançado e uma segunda opinião médica contra o câncer. Em um desabafo, falou sobre a cirurgia, a possibilidade de voltar para a quimioterapia e a busca por tratamento mais avançado no exterior. Leia o desabafo completo.

