Preta Gil: Novo boletim médico revela como ela está

Novo boletim médico revela qual é o quadro de saúde de Preta Gil apenas quatro dias após passar por cirurgia de 21 horas

A cantora Preta Gil segue internada em um hospital de São Paulo após passar por uma cirurgia de 21 horas para remover tumores. Nesta segunda-feira, 23, o Hospital Sírio-Libanês compartilhou um boletim médico atualizado sobre o quadro de saúde dela.

De acordo com o documento, a artista já está conversando e seu quadro é estável. Além disso, ela segue na UTI.

“A paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira (Preta Gil) encontra-se estável, acordada e conversando. Ela permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva, em recuperação da cirurgia realizada na última quinta-feira, dia 19 de dezembro”, informaram.

Com a boa notícia, vários amigos famosos deixaram mensagens nos comentários do post para celebrarem a evolução no quadro da cantora. “Estamos juntos”, disse José Loreto. “Amém!”, escreveu Alice Wegmann.

O que aconteceu com Preta Gil?

Preta Gil segue na UTI em observação após passar pela cirurgia. Ela teve metástase após se recuperar de um câncer no intestino. Meses depois de finalizar o tratamento contra o primeiro tumor, ela refez os exames e descobriu novos focos nos linfonodos, peritônio e ureter. Ela tentou combater os novos tumores com quimioterapia, mas não teve o efeito desejado. A estrela chegou a ir para o exterior para buscar uma segunda opinião médica e tratamentos alternativos. Porém, ela voltou ao Brasil e realizou uma cirurgia na quinta-feira, 19 de dezembro.

Recentemente, ela viajou aos Estados Unidos em busca de um tratamento mais avançado e uma segunda opinião médica. Em um desabafo, falou sobre a cirurgia, a possibilidade de voltar para a quimioterapia e a busca por tratamento mais avançado no exterior.

"A gente sabe que existe a possibilidade real de que eu faça a quimioterapia depois [da cirurgia] aqui e a terapia que eu fiz lá no Brasil não foi tão eficaz como os médicos esperavam e eu também [esperava]. A gente tem que buscar alternativas em países diferentes, com tipo de estudos diferentes, ensaios diferentes ainda não publicados ou publicados, drogas que ainda não chegaram ao Brasil"; confira mais detalhes!

