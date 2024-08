Filho de Angelina Jolie e Brad Pitt recebe alta da UTI

Pax, de 20 anos, filho de Angelina Jolie e Brad Pitt, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e inicia um longo processo de recuperação

Nesta segunda-feira, 5, Pax, filho de Angelina Jolie e Brad Pitt, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O jovem de 20 anos segue no hospital para se recuperar após sofrer um acidente com uma bicicleta elétrica.

"Pax recebeu alta da UTI e agora começa o longo processo de recuperação e fisioterapia. Ele e Angelina estão profundamente gratos pela ação rápida e salvadora dos socorristas, e pelo excelente atendimento médico que ele recebeu", disse uma fonte da revista People.

Além disso, o informante também contou que Pax tem recebido visitas frequentes dos irmãos. “Eles são todos muito próximos e têm visitado e ajudado”, afirmou.

No entanto, o rapaz não recebeu visitas do pai Brad Pitt e um representante do ator afirmou que o artista não comentou se planeja visitar o filho no hospital.

Além de Pax, Angelina e Brad também são pais de Maddox, de 22 anos, Zahara, de 19, Shiloh, de 18, Knox e Vivienne, ambos com 15. O casamento dos atores chegou ao fim em 2016.

O acidente

Filho de Angelina Jolie e Brad Pitt, o jovem Pax Jolie-Pitt sofreu um acidente no dia 29 de julho. De acordo com o site TMZ, o rapaz estava passeando de bicicleta elétrica pelas ruas movimentadas de Los Angeles quando colidiu contra um carro.

A publicação contou que a polícia informou que o acidente aconteceu em um cruzamento. Um carro estava parado no farol vermelho quando Pax bateu na traseira do mesmo.

Com a batida, o motorista saiu do veículo para socorrer o jovem e chamou o atendimento médico. Sem capacete na hora do acidente, Pax relatou dor no quadril e estava com um ferimento na cabeça. Com isso, ele foi levado ao hospital para exames.

De acordo com amigos de Pax, esse não foi o primeiro acidente que ele se envolveu. "Os amigos dele estão preocupados com sua imprudência e com a segurança dele", disse uma fonte ao site Page Six.