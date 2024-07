Filho de Angelina Jolie, Pax sofre acidente e vai parar no hospital

Filho de Angelina Jolie e Brad Pitt, Pax Jolie-Pitt foi hospitalizado na segunda-feira, 29, após sofrer um acidente em Los Angeles

Filho de Angelina Jolie e Brad Pitt, o jovem Pax Jolie-Pitt sofreu um acidente na última segunda-feira, 29. De acordo com o site TMZ, o rapaz estava passeando de bicicleta elétrica pelas ruas movimentadas de Los Angeles quando colidiu contra um carro.

A publicação contou que a polícia informou que o acidente aconteceu em um cruzamento. Um carro estava parado no farol vermelho quando Pax bateu na traseira do mesmo.

Com a batida, o motorista saiu do veículo para socorrer o jovem e chamou o atendimento médico. Sem capacete na hora do acidente, Pax relatou dor no quadril e estava com um ferimento na cabeça. Com isso, ele foi levado ao hospital para exames e liberado algumas horas depois.

Vale lembrar que Angelina Jolie e Brad Pitt estão separados há vários anos e não possuem uma relação próxima. Eles tiveram seis filhos - entre biológicos e adotados -, sendo: Maddox, de 23 anos, Pax, de 20 anos, Zahara, de 19 anos, Shiloh, de 18 anos, e os gêmeos Knox e Vivienne, de 16 anos.

Shiloh decide tirar o sobrenome do pai

Filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, a jovem Shiloh, de 18 anos, tomou uma decisão radical. Ela contratou o seu próprio advogado para defendê-la em um caso na justiça.

De acordo com o site da revista People, Shiloh resolveu entrar na justiça para mudar o seu sobrenome. Ela quer retirar o sobrenome do pai, Pitt, do seu nome oficialmente. Para isso, ela mesma foi em busca dos seus direitos com um advogado.

Shiloh quer ter apenas o sobrenome da mãe, Jolie, após ter problemas com o pai nos últimos tempos. O pedido na justiça foi aberto em 27 de maio e ainda não foi finalizado.

Vale lembrar que este pedido para remover o sobrenome de Pitt pode não ser uma atitude apenas de Shiloh. A irmã caçula dela, Vivienne, está em cartaz no teatro e não usa o sobrenome do pai nos créditos do espetáculo. Além dela, Zahara também parou de usar o sobrenome de Pitt, já que se apresentou apenas Zahara Marley Jolie ao ingressar na universidade.