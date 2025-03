Filha de Kelly Key, Suzanna Freitas explica processo de emagrecimento

Suzanna Freitas, filha da cantora Kelly Key, contou que decidiu mudar seus hábitos ao entender que sofria de compulsão alimentar

Filha da cantora Kelly Key, Suzanna Freitas falou abertamente sobre seu processo de emagrecimento. Nos últimos tempos, a jovem de 24 anos adotou novos hábitos alimentares e um incluiu a realização de exercícios físicos em sua rotina.

Em entrevista à 'Quem', Suzanna contou que sofria de compulsão alimentar. De acordo com a influenciadora digital, ela emagreceu 20 kg ao decidir tratar sua a condição que afetava sua saúde.

"Comia as minhas emoções. Às vezes, comia muito, voltava para casa e passava mal. Quando a gente entende o que quer comer, na hora certa para comer, a gente valoriza mais esses momentos, e não se torna algo banal. Me reeduquei mesmo. Você começa a valorizar os momentos de comer. Você vai sentar, comer uma pizza gostosa, um brigadeiro com a sua amiga, vendo um filme... Vai jantar com o seu namorado e come um hambúrguer", disse ela.

Suzanna Freitas ainda contou que não restringiu sua alimentação ao iniciar o processo de emagrecimento. "Comia de tudo, foi uma alimentação zero restritiva, até porque não acho isso correto e sustentável. Acho que restrição gera compulsão. Quanto mais você restringe, mais você entra em um movimento perigoso, e muitas mulheres acabam usando isso como um gatilho mesmo", declarou.

"Demorou até entender que não teria resultados rápidos. Com essa coisa da internet, a gente está acostumado a ter resultado rápido e imediato. Perdemos o timing do que é curtir o processo. Foi importante viver isso e entender onde estava o maior desafio para mim, onde era a raiz do meu problema. O peso acaba sendo consequência de algo que estava mal resolvido dentro de mim", acrescentou a filha de Kelly Key.

Suzanna Freitas fala sobre uso de remédios para emagrecer

Recentemente, a filha de Kelly Key contou que decidiu começar a tomar um remédio para emagrecer. A jovem fez questão de ressaltar que tem acompanhamento médico e que também pretende manter os treinos e a alimentação saudável.

"É importante você fazer esse acompanhamento médico, para que não venha a ter algum tipo de reganho. Muitos deles [pacientes] nem vão treinar, perdem muita massa muscular. Por isso, o metabolismo deles acaba ficando um pouco lento e têm um reganho de peso", disse ela.

Em seguida, Suzanna Freitas contou que o objetivo do tratamento é que ela se sinta mais feliz com o próprio corpo. "É fazer com que eu me sinta feliz e segura de mostrar algumas coisas aqui. Vocês podem perceber que nunca posto foto de biquíni, porque não me sinto segura. Então eu prefiro fazer isso a, de repente, postar uma foto que eu não me sinta segura, ou mexer e fazer várias alterações no Photoshop só para falar que eu mostrei", afirmou.

