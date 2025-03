Filha de Kelly Key comenta sobre uso de remédio para emagrecer

Em suas redes sociais, Suzanna Freitas, filha de Kelly Key, comentou sobre a decisão de começar a tomar remédio para emagrecer

Em suas redes sociais, Suzanna Freitas, de 24 anos, sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Recentemente, a filha de Kelly Key e Latino contou que decidiu começar a tomar um remédio para emagrecer. A jovem fez questão de ressaltar que tem acompanhamento médico e que também pretende manter os treinos e a alimentação saudável.

"É importante você fazer esse acompanhamento médico, para que não venha a ter algum tipo de reganho. Muitos deles [pacientes] nem vão treinar, perdem muita massa muscular. Por isso, o metabolismo deles acaba ficando um pouco lento e têm um reganho de peso", disse ela.

Em seguida, Suzanna contou que o objetivo do tratamento é que ela se sinta mais feliz com o próprio corpo. "É fazer com que eu me sinta feliz e segura de mostrar algumas coisas aqui. Vocês podem perceber que nunca posto foto de biquíni, porque não me sinto segura. Então eu prefiro fazer isso a, de repente, postar uma foto que eu não me sinta segura, ou mexer e fazer várias alterações no Photoshop só para falar que eu mostrei", afirmou.

Convite para o BBB

A cantora Kelly Key decidiu responder às especulações sobre compor o elenco da 25ª edição do reality show Big Brother Brasil, da TV Globo, ao lado da primogênita, Suzanna Freitas, de 24 anos. A artista se manifestou após ser citada em listas de possíveis famosos a participarem do programa, que estreou em janeiro. Questionada por um seguidor em seu perfil no Instagram, a famosa confirmou que houve a sondagem.

"Sei que vocês acham que eu estarei lá com a Su na próxima edição, mas não estaremos", declarou, por meio dos stories. "Não vou mentir que até fomos sondadas. Mas eu, assim como nos outros convites que recebi para o BBB, neguei porque acho que combino mais com assistir e torcer por amigos do que estar lá dentro como participante. Pelo menos, por enquanto", contou.

