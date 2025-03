Fabiana Justus desabafa sobre susto que levou em relação a sua saúde: 'Passei muito mal'

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus usou as redes sociais para conversar com o público a respeito de seu quadro de saúde

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus usou as redes sociais para conversar com o público a respeito de seu quadro de saúde nesta quarta-feira, 19. No dia anterior, ela foi ao hospital após acordar com muita febre e mal estar e foi diagnosticada com infecção urinária.

Ela, que está em remissão de leucemia mieloide, um tipo de câncer no sangue, diagnosticada em janeiro de 2024, contou que ficou preocupada ao acordar passando mal. "Oi, gente. Aparecendo por aqui. Eu sei que deixei vocês preocupados, mas não foi minha intenção. Eu acabei ficando mais offline porque realmente passei muito mal. Estava com muita dor, muita febre, e tive uma infecção urinária muito forte. Ela me pegou de jeito, muito rápido, e o susto", confessou.

E continuou seu desabafao: "Acordei com febre alta e me sentindo muito mal, e tive que ir para o pronto-socorro. Quando descobri o que era, senti um alívio. Agora estou tratando, mas eles querem continuar aplicando o antibiótico na veia porque ele é mais forte. Então, estou indo uma vez por dia ao hospital tomar antibiótico e estou mais de molho. Nunca tinha tido uma infecção urinária tão forte, mas já já estou nova novamente. Graças a Deus".

Já na manhã desta quinta-feira, 20, ela mostrou que já estava deitada na cama do hospital para receber a medicação do tratamento. "Vim para mais uma dose de antibiótico! Passando frio nesse hospital", confessou.

Desabafo

Recentemente, Fabiana Justus fez um desabafo sobre sua vida pessoal. "Vim falar que meus exames estão ótimos, fiquei super feliz com isso. Mas as vezes também eu me pego pensando que quando eu divido com vocês que meus exames estão ótimos, eu sei que vocês torcem por mim", iniciou.

"Então, sei que vocês ficam felizes, mas eu acho que pode ter gente aí que está passando por perrengues, momentos parecidos e fica achando que por aqui desse lado é tudo mil maravilhas e não é. Existem perrengues, coisas que eu estou lidando, que eu acabo não dividindo tanto", continuou. Leia o desabafo completo!

