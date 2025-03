Fabiana Justus vai parar no hospital e revela diagnóstico: 'Muita febre'

Em suas redes sociais, Fabiana Justus contou que precisou ir ao hospital após passar mal e revelou seu diagnóstico. Saiba mais!

Em suas redes sociais, Fabiana Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 18, a empresária contou que passou mal e precisou ir ao hospital. Felizmente, não é nada grave. Fabiana foi diagnosticada com leucemia no início do ano passado e a doença está em remissão, porém ela ainda precisa de mais cuidados.

"Meu dia começou no hospital. Acordei com muita febre e mal estar. Graças a Deus era só uma mega infecção urinária. Já estou tratando e já fui liberada para casa", escreveu ela, tranquilizando os fãs.

Momento difícil

A influenciadora Fabiana Justus aproveitou um tempo livre no domingo, 16, para conversar com seus seguidores nas redes sociais e foi questionada sobre o processo de desmame do filho caçula, Luigi, após receber o diagnóstico do câncer em janeiro de 2024. Na época, o pequeno estava com cinco meses de vida.

"Como foi o desmame de Luigi? Ele já tinha costume de mamadeira?", questionou a pessoa. A empresária explicou que o herdeiro nunca tinha tomado fórmula na vida. "De mamadeira acho que ele devia ter tomado umas duas vezes na vida. Eu tenho muito leite, então eu não tirava nunca com bomba para não estimular demais e também nunca pulava mamada", recordou ela.

"O desmame foi muito difícil para mim, porque foi uma ruptura abrupta e muito muito triste. Além de não poder mais amamentá-lo, eu tive que tomar muitos remédios para secar o leite, usar mil tops apertados... isso tudo lidando com as quimioterapias pesadas do tratamento. Foi horrível. Para ele também não foi fácil porque ele não se adaptou a primeira fórmula, prendeu o intestino, etc", lamentou a famosa.

Vale lembrar que Luigi está com um ano e sete meses. Ela também é mãe das gêmeas Chiara e Sienna, de seis anos. Os herdeiros são frutos do casamento com Bruno Levi D'Anconna.

