Fabiana Justus relembra fase delicada com o filho caçula: 'Foi horrível'

A influenciadora Fabiana Justus aproveitou um tempo livre neste domingo, 16, para conversar com seus seguidores nas redes sociais e foi questionada sobre o processo de desmame do filho caçula, Luigi, após receber o diagnóstico do câncer em janeiro de 2024. Na época, o pequeno estava com cinco meses de vida.

"Como foi o desmame de Luigi? Ele já tinha costume de mamadeira?", questionou a pessoa. A empresária explicou que o herdeiro nunca tinha tomado fórmula na vida. "De mamadeira acho que ele devia ter tomado umas 2x na vida. Eu tenho muuuito leite, então eu não tirava nunca com bomba pra não estimular demais e também nunca pulava mamada", recordou ela.

"O desmame foi muito difícil pra mim, porque foi uma ruptura abrupta e muito muito triste. Além de não poder mais amamentá-lo, eu tive que tomar muitos remédios para secar o leite, usar mil tops apertados... isso tudo lidando com as quimioterapias pesadas do tratamento. Foi horrível. Pra ele também não foi fácil porque ele não se adaptou a primeira fórmula, prendeu o intestino, etc", lamentou a filha de Roberto Justus.

Vale lembrar que Luigi está com um ano e sete meses. Ela também é mãe das gêmeas Chiara e Sienna, de seis anos. Os herdeiros são frutos do casamento com Bruno Levi D'Anconna.

Fabiana Justus relembra desmame do filho - Foto: Reprodução/Instagram

Fabiana Justus mostra registro do crescimento do cabelo mês a mês

Recentemente, Fabiana Justus compartilhou um vídeo com uma retrospectiva das mudanças em seus cabelos. No vídeo, ela mostrou como estava quando decidiu raspar os fios e que registrou o crescimento dos cabelos mês a mês.

Fabiana precisou raspar o cabelo em fevereiro do ano passado, após receber o diagnóstico de leucemia mielóide aguda. Desde que realizou o transplante de medula óssea, em março, a influenciadora tem celebrado cada etapa vencida de seu tratamento contra o câncer. Veja o vídeo!

