Fabiana Justus explica motivo de 'sumiço' nas redes sociais

Influenciadora compartilhou atualizações sobre a sua saúde; Fabiana Justus passou pela cirurgia para remover um nódulo benigno na paratireoide

Nesta quinta-feira, 08, Fabiana Justus usou suas redes sociais para explicar para os seus seguidores o motivo de estar sumida de seu Instagram. Em postagem nos stories, a influenciadora, que passou por uma cirurgia recentemente, contou que pegou uma "bactéria intestinal chata" e vem fazendo repouso após ir para o hospital.

"Estou sumida essa semana porque peguei uma bactéria intestinal chata! Tive que ir tomar soro três vezes... Hoje estou aqui de novo no hospital! Um saco... mas nada grave, graças a Deus", escreveu ela na publicação. Mais tarde a empresária compartilhou uma foto de uma canja e disse que estava vivendo a base do prato por causa da bactéria.

Recentemente a filha do empresário Roberto Justus passou por uma cirurgia para remover um nódulo benigno na paratireoide. Ela já sabia deste nódulo há muito tempo e a necessidade de remover só aconteceu agora, depois que ela passou pelo tratamento contra a leucemia.

"Meu médico tirou o curativo e dá para ver a cicatriz. Tem uma cola em cima e, em volta, está vermelho porque é onde estava o curativo, minha pele é bem sensível. Ele falou que nos próximos dias vai parar de doer. Estava bem profundo e tinha que tirar. Eu nano posso pegar peso, não posso fazer ginástica. Vou ficar mais de molho nos próximos dias”, disse ela.

Fabiana Justus se emociona com primeiros passos do filho caçula

Fabiana Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. A empresária adora mostrar os momentos em família com os filhos e o marido. A famosa é mãe das gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos, e de Luigi, de 11 meses, frutos do seu casamento com Bruno D'Ancona.

Nesta quarta-feira, 7, Fabiana viveu um momento mais que especial e conseguiu registrar os primeiros passos do filho caçula. "Os primeiros passinhos a gente nunca esquece! E óbvio que a mamãe aqui se emocionou demais! Tão tão tão grata por estar aqui vivendo tudo isso", escreveu ela.

No vídeo, compartilhado no Instagram, Luigi aparece com uma roupa bem confortável para dar os primeiros passos. O pequeno deu alguns passinhos desengonçados antes de cair sentado no chão.