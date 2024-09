Ex-participante de 'Casamento às Cegas', Shaina Hurley descobriu câncer durante gravidez

Conhecida pela participação em 'Casamento às Cegas', Shaina Hurley viveu momentos de tensão em sua gravidez ao descobrir um câncer; veja o relato

Conhecida pela participação em Casamento às Cegas, da Netflix, Shaina Hurley revelou que foi diagnosticada com câncer cervical durante a gravidez do primeiro filho, Yiorgos David, que nasceu em fevereiro. Em entrevista à People, a atriz e influenciadora compartilhou detalhes sobre as dificuldades que enfrentou nos últimos meses.

"Eu senti o medo se aproximando, mas eu sabia ali mesmo que não podia deixar o inimigo dominar minha mente. Eu não podia cair naquele buraco escuro. Eu tive que entrar no modo de sobrevivência e dizer a Deus: 'Eu confio em você.' Eu apenas orei pelo melhor, no final das contas", iniciou.

"Eu não tive sintomas. Mas depois, o médico me ligou e disse que os resultados do exame de Papanicolau haviam voltado com alterações e que precisavam me chamar para uma colposcopia", recordou ela, que completou que um mês depois da suspeita, passou por um procedimento que detectou o câncer cervical estágio 2.

Ainda durante a entrevista, Shaina contou que inicialmente, a equipe médica pensou em realizar uma conização, procedimento nos tecidos do colo do útero que permitiria avaliar a extensão do câncer e remover o máximo possível. No entanto, devido à gravidez, a cirurgia foi considerada arriscada.

"O problema é que eu estava grávida. O colo do útero é o que sustenta a gravidez. Eu estava com cerca de três meses e, portanto, era muito provável que eu perdesse o bebê. Nesse ponto, eu simplesmente não podia correr esse risco.", disse ela.

Na sequência, a ex-participante do reality show esclareceu o motivo de ter recusado a quimioterapia. "Não havia se espalhado para os linfonodos, mas ainda assim queriam fazer quimioterapia. Eu ainda não tinha sintomas, então recusei a quimioterapia. Foi difícil para os médicos porque eu era a paciente deles antes de tudo. E eu era uma paciente difícil".

Os médicos ainda tentaram convencê-la a dar à luz durante a 32ª semana de gestação, mas ela aguentou até a 37ª - equivalente a oito meses e meio. "Eu achava que era muito cedo. Assumi o risco e esperei até 37 semanas e meia, e então tive um bebê saudável.", relatou.

Embora o parto tenha ocorrido sem problemas, a mãe de Yiorgos David sofreu um ataque isquêmico transitório - ou mini-AVC, como é conhecido - duas semanas após o nascimento do pequeno. "Eu estava alimentando meu filho e minhas mãos ficaram dormentes, depois a sensação se espalhou para o lado esquerdo do meu corpo. Meu rosto ficou caído, eu não estava fazendo sentido", compartilhou Shaina Hurley.

Para a felicidade de todos, seis semanas depois a influenciadora foi submetida ao procedimento de conização e recebeu a notícia de que a doença não havia sido detectada. "Desde junho, estou finalmente livre do câncer", celebrou.

