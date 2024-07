Ingrid revela como está após experiência traumática em 'Casamento às Cegas'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ingrid Santa Rita revela como está após receber medida protetiva em caso contra Leandro Marçal; confira!

Na noite de quinta-feira, 18, a CARAS Brasil marcou presença no "Quinta às Cegas - O Reencontro", que aconteceu na Casa Arraia, na Zona Norte de São Paulo. O evento contou com ex-participantes do programa da Netflix, entre eles, Ingrid Santa Rita.

Para quem não acompanhou, após as gravações da atração, ela denunciou o ex-marido Leandro Marçal. Inclusive, durante o episódio do reencontro, comandado por Camila Queiroz e Klebber Toledo, Ingrid relatou os momentos terríveis que passou com o ex-reality.

Vale lembrar que a Polícia Civil fez um pedido de medida protetiva e abriu um inquérito policial para investigar o acusado por estupro de vulnerável, violência psicológica contra a mulher e violência doméstica.

De acordo com a SSP, a investigação do caso prossegue na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Osasco, na Grande São Paulo. Nas redes sociais, Leandro nega as acusações. "Informo que JAMAIS pratiquei quaisquer fatos que me foram imputados pela Sra. INGRID SANTA RITA, com quem tive um breve relacionamento amoroso, como é de notório conhecimento", declarou.

Em papo com a CARAS, Ingrid fez uma reflexão após sua participação na quarta temporada de Casamento às Cegas. "A gente não consegue esconder, não consegue criar um personagem, o ideal da vida é a gente viver com caráter, personalidade. As pessoas acham que é tudo montado, ensaiado, mas é a vida real", declarou.

"As pessoas saem daqui de fora e entram no programa com as mesmas características", completou. Além disso, diante dos acontecimentos, a famosa revelou ter descoberto uma força que nem imaginava que tinha. "Não me orgulho disso, não queria, eu fui para lá querendo baixar minha guarda, me vulnerabilizar", desabafou.